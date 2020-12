Estarit: Kiitos niille Sammonlahden kauppojen asiakkaille, jotka käyttävät maskia ja tekevät asioinnista turvallisempaa, myös työntekijöille

Mitä yhteistä on Donald Trumpilla ja Pekka Haavistolla? Kumpikaan ei osaa luopua vallasta, vaikka perusteet löytyvät.

Kiitos niille Sammonlahden kauppojen asiakkaille, jotka käyttävät maskia ja tekevät asioinnista turvallisempaa, myös työntekijöille

Kun tuli julki esitys että pitäisi Luumäelle tehdä kuntoportaat, johokin jäähallin taakse, turha tehä loiviin rinteisiin, vaan paras paikka olisi jyrkkyydeltä entinen Haimilan hyppyrimäen alastulo rinne. Jos vähänkin on järkeä korvien välissä. Päättäjillä.

Akseli

Ei voi ajaa sähköautolla ku ydinvoimala seisoo

Kuka valvoo kokoontumisrajoituksia? Joulumyyjäiset peruttu, mutta myyjät ja ostajat torilla tungeksimassa. Toivottavasti eivät ole vaatimassa sairaalaresursseja, kun sairastuvat.

Se on selvä, jos on töissä on työllinen, jollei ole niin on työtön, mutta kuka on päätösperusteinen työllinen? Onko sellaista?