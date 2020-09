Estarit: Annika Saarikko sanoi, että kopterin sijainnilla maassa ollessaan on hyvin pieni merkitys. Sillä on oleellinen merkitys kopterin toimintasäteeseen...

Niinpä Osuuspankki jälleen korotti asiakirjojen säilytysmaksua ja tallelokeron vuokraa 30 prosenttia. Yleisen linjan mukaista?

Tampere aloittaa laajat yt-neuvottelut eikä monitoimiareena ole vielä valmis Lappeenrannalle. Käy samoin.

Vihervasemmisto on ilmastotavoitteissaan puhunut lentomatkustamisen vähentämisestä, nyt heidän toive on toteutunut ja tuhansia uhkaa irtisanominen.

Meillä on viimein kansaa ymmärtävä pääministeri. Älkää uskoko kokoomuslaisten pilkkahuutoja aivopieruista. Tahtovat vain uhitella rahanvoimallaan. Niin ne aina ovat kyykyttäneet duunareita.

Ahneet, omasta mielestään "korvaamattomat", pomojen "pyllynnuolijat" valtaavat päsmäröinnillään työpaikalla ns. fiksummat ja kevyemmät työt ahdistaen toiset raskaimpiin ala-arvoisiin töihin. Ei ole reilua.

Työsuojeluvaltuutetun virka on aivan turha, mitään hyötyä siitä ei ole.

Sinä beige bemarimaasturikuski! Oliko fiksua käytöstä! Huudella naiselle hävyttömyyksiä. Ei varmaan kaikki ihan hyvin?

Pettynyt

Nyt vanhukset tarkkana! Älä anna mitään verkkopankki/ ym tunnuksia puhelimessa. Viranomaiset ei niitä kysy! Pitäs kaikkien hälytyskellojen soida!

Montako miljoonaa kuntalaiset ovat näistä Jarvan lobbaamista projekteista jo maksaneet. Nyt tämä jäähallihanke siihen lisää. Ei löysempää esitystä ole nähty. Tulossa jättipotti veronmaksajalle.

Monitoimihalli saadaan mahtumaan keskustaan, kun Lappeenkadulla on vain yksi ajokaista itään ja Mutkakadulla todella kapeat jalkakäytävät.

Suomeen tilatuista lentsurokotteista on jäljellä 300 000. Kuka näitä määriä tilaa ja arvioi? Nuokin vanhenee hyvää vauhtia, ja ei ole veronmaksajille pieni lasku niistä tulossa.

Me suomalaiset olemme veitikkaa kansaa. Meillä poliittisesti kannatetaan niitä, jotka ovat sukkelia supliikissa. Näyttö esim. persuilla on vastuunkantajana hyvin heikkoa. Se on hyvässä muistissa.

ES tekee juttua Sillanpäästä ja naiset kiitävät katsomaan. muistitteko ottaa pehmolelun mukaan.

Eikö millään ole väliä?

Annika Saarikko sanoi, että kopterin sijainnilla maassa ollessaan on hyvin pieni merkitys. Sillä on oleellinen merkitys kopterin toimintasäteeseen. Aamulla sijoitan sen Lappeenrantaan, mutta Iltapäivällä kuitenkin Uttiin.

Mielenkiintoinen artikkeli yhden jääkiekkovaikuttajan kynästä herätti kysymyksen, että onko verottaja ollenkaan kiinnostunut lahjuksista, mitä tämä pomoporras saa itselleen järjestäjämaalta?

Kun katsoi e-saimaasta areenan kuvat molempiin paikkoihin, niin keskustaan se ei sovi, on kuin kahden tuuman pökäle tungettaisiin tuuman reikään.

Ihan vinkkinä demareiden Skinnarille, että nopeat syö hitaat. Hoh-hoijaa, esiintymiskoulutus olisi tarpeen, ettei uni yllätä ministerin kannanoton aikana. Energiaa peliin ja heti.

Saipa vaatii jäähallia ydinkeskustaan ja äänekkäimmät vaihtoehtojen esittelijät samassa juonessa. Lappeen- sekä Mutkakatu kapenevat korkean hallimassan vieressä. Synergiaetu ja luistelukeskus sijaitsevat väljässä Kisapuistossa!