Estarit: Ärsyttää tämä vouhotus hiilijalanjäljistä ja ilmastonmuutoksen torjunnasta Suomessa

Eksote lopetettava ja sopimukset irtisanottava. Kunnat järjestävät ja tuottavat palvelut. Valtion pakko rahoittaa lakisääteiset palvelut. E-K:n elinvoima ylös.

Lentokentästä on tehtävä pysäköintialue, josta on non stop -bussikuljetus Marian aukiolle ja Valtakadun kivijalkaliikkeisiin.

Nyt teatterissa saa nauttia hyvästä näyttelemisestä ja koskettavasta draamasta. Rakkautta.

Skinnarilaan tehty kalliita isojen lapsien leikkipaikkoja, joita kukaan ei näytä käyttävän. Missä pienten lasten leikkipaikat? Mikä olisi mukavampaa kuin luontoretkeily rantoja pitkin leikkipuistoon?

Ihalaisessa on syytä tehdä järjestelyjä ja muuttaa toimintatapoja, jotta loppuu kuravellin kantautuminen alueelta yleisille teille.

Mikä on summa, minkä Kela, eli veronmaksajat, maksaa vuokratukea ihmisille, jotka muuttavat uusiin kerrostaloihin ja asuntoihin, joihin heillä ei todellisuudessa ole varaa? Asunnon omistaja rahastaa.

Eksoten kotihoidon esimiehet voisivat miettiä, miten alentavasti alamaisistaan puhuvat ja missä.

Kun porvari puhuu työelämän uudistuksesta se tarkoittaa aina työläisen aseman heikkenemistä.

Nyt loppuu Saipan pelissä käynti. Saipa on täysin ulkomaalaisjoukkue. Omat pelaajat potkitaan ulos joukkueesta.

Ei voi kuin ihmetellä lentoliikenteen tavoitteita. 20 miljoonaa ihmistä vuodessa Helsinki-Vantaalla, satatuhatta lentoa maailmalla vuorokaudessa ja kasvu jatkuu. Kuka olisi valmis tinkimään lennoista?

Voisiko joku alkaa järjestää formulamatkoja Lappeenranta-Bergamo-Monza? Kiinnostusta varmasti olisi maakunnan ulkopuoleltakin.

Hyvä ihminen ei roskaa metsää, ei tallo puuntaimia, ei jätä autoa esteeksi, ei kylvä väärää maastoon. Mutta pöljä tekee piruntöitä kateus kahleinaan.

Ketä varten Suomi oikein hankkii noita uusia hävittäjiä? Kansalta eli maksajalta jos kysytään, tuskin niitä kukaan oikeasti haluaa, koska olemme kuitenkin ihmisiä tosiasioiden edessä.

Virhe Eksotelta lopettaa Armilasta kuntoutus. Esimerkiksi osasto 3:en sinne mentiin pyörätuolissa, mutta käveltiin kotiin. Niitä paikkoja olisi nyt tarvittu.

Kansanedustajille on ihan yks hailee, vaikka Suomeen tulisi yleislakko. Palkka ja verottomat kulukorvaukset juoksevat, tapahtui yhteiskunnassa mitä hyvänsä.

Etelä-Karjalan radio voisi lopettaa musiikin soittamisen kokonaan, kun tuntuu olevan iskelmän pakkosyöttöä.

Autoni täyttää ensi vuonna 20 vuotta. Vaihdan sen mieluusti uuteen sähköautoon, kun valtio pitää huolen, että uuden saa kaupasta ruisleivän hinnalla. Muuten ajelen tällä pelillä vielä vuosia.

Enkelit on mahtavan upea musikaali, kiitos Hanna Hyvärinen ja Sound of Faith!

Tämän kaupungin vihreää ajattelua, lentoja lisää ja vielä turhia. Ei tämä maapallon lämpeneminen ole vitsi vaan ihmisten itsetuho.

Väitätte, ettei maailmanloppu ole lähellä? On kuitenkin luonnonkatastrofeja jatkuvalla syötöllä. Narsistisia ihmisiä johtopaikalla. Lappeenrantaakin halveerataan käsikirjoituksilla!

Ärsyttää tämä vouhotus hiilijalanjäljistä ja ilmastonmuutoksen torjunnasta Suomessa. Kiina, Venäjä, Intia jne. sotkevat minkä ehtivät ja meidän pitäisi suunnilleen elää vakuumissa, jotta maailma pelastuisi.

Suomen hiilijalanjälki on pieni, ongelma on maailmanlaajuinen ja suuret saastuttajat ovat avainasemassa ilmaston osalta.

Nyt kun kantakaupungin rantaraitti on saatu valmiiksi, voisiko Joutsenon "rantaraitille", Pöyhiänniemen kiertävälle reitillekin tehdä jotain? Hakkuaukolta kaatuu puita polulle eikä pitkospuita ole korjattu.