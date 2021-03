Estarit: Koronatestin on oltava pakollinen kaikille, myös rekkamiehille

Mukava katsoa Lemillä jäärata-ajoa korona-aikana. Rannassa hyvät kuvauspaikat. Iloista meininkiä mukava seurata.

Twitter-viestit ovat kovasti olleet tapetilla viimeaikoina. Yksi näkökulma aiheeseen on, että onko esim. poliitikkojen viestittely relevanteissa asioissa sitä kautta ihan korrektia kaikilta osin. Media sitten julkaisee niistä juttuja. Onko Twitterillä ihan virallistettu asema tiedottamisessa vai onko "puolivillainen" rinnakkaiskanava?

Käsittämätöntä, että Suomen valtion nykyinen ja entinen johto pelaavat "venäläistä rulettia" sputnik-rokotteella, kun Putin käski. On siinä pelissä muutakin kuin vastuuttomuutta!

Onkohan venäläinen laimentamaton vodka tehokkaampaa kuin Suomeen tarjottu sputnik-rokote?

Hyvä, että kuntavaalit siirretään. Nyt kepu ja vihervasemmisto joutuvat jo ennen vaaleja kertomaan paljonko polttoaineiden hintaa korotetaan.

Hyvä päätös siirtää kuntavaalit. Kerrankin tajutaan kuinka vakava koronatilanne on. Äänestyspaikat huhtikuussa olisivat voineet olla viruslinkoja. Lockdown vielä pitkään!

Muuntokorona voi tarttua myös ulkona. Pidäthän turvavälin lentokentän ladulla muita ohittaessa. Hönkäilijät huolestuttaa.

Nyt kun kuntavaalit on koronan takia siirretty niin myös 3 vkn ulkonaliikumiskielto voimaan.

Koronatestit pitää ottaa jokaiselta henkilöltä rajanylityspaikoilla. Testin on oltava pakollinen kaikilta, myös rekkamiehiltä, he eivät voi saada erivapautta. Nyt AVI, asiat tärkeysjärjestykseen. Kiitos!

Jos perheessä on nuorempia lapsia tai muuten hälinää, kahvila voi olla erittäin hyvä ja rauhallinen opiskeluympäristö. Ymmärrän hyvin sinne hakeutuvia.

Tervahauta veisi rokotebussit maahanmuuttajien pihoille. Tämäpä on hyvä maa kun noin hyvin palvellaan tänne muuttaneita.

Puolueet haluaa rokottaa vaalivirkailijat ohi sovitun järjestyksen. Jos näin käy niin sen jälkeen kaikki muutkin haluavat etuilla rokotusjonossa...

Martti K. Hytiltä erinomainen kirjoitus rokotuksista. Tätä asiaa voisi pitää esillä enemmänkin tiedotusvälineissä.

Vaalit siirtyy syksyyn. Kuten vuoden aikana olette huomanneet korona vaikuttaa poliittisiin päätöksiin arvaamattomasti. Kansalaisten rokottamisen saatavuudella on merkitystä. Tämä on yhtä hyvä ennustus kuin THL:n ennustus. Tämä ennuste on laadittu sun aamukahvia juodessa.

En usko, että kaikki keinot ovat käytössä rokotteiden jakamisessa. Jos saan tartunnan niin haastan hallituksen oikeuteen vitkastelusta.

Aina kun yrittää olla pihalla naapuri on aina myös. Ei hetken rauhaa omassa kodissa tai pihalla. Olisi joskus poissa, saisi omaa rauhaa. Korona-aika.

Suurkiitos 6.3.2021 Lönnrotinkadun näytteenottokeskuksen parkkipaikalla auttaneille miehille! Auto jäi jumiin huonosti hoidetun tien kuoppiin ja saatiin ylös kuopistaan sittemmin neljän nohevan miehen voimin! Harvassa ovat auttajat! Onneksi heitä kuitenkin vielä on! Tuhannesti kiittäen hetken jo epätoivossaan pyöriskellyt kuski.

Suomeen tuodaan soijaa 100 t/v Amerikoista, josta 85% menee eläinten rehuksi. Suomalaiset käyttävät laskennallisesti 18 kg soijaa /v, eläintuotteita syövät kuitenkin paljon enemmän.

Olisiko persuilla esittää täsmällisiä lukuja kuinka vähän muiden maiden vaaleissa on tullut koronatartuntoja. Äärioikeistoko huolestunut demokratiasta?

Herätkää Imatran päättäjät! Te tarvitsette osaavan kaupunginjohtajan, ei mitään harjoittelijoita jäsenkirjan perusteella. Kulkueet ehkä onnistuvat, mutta miten on muun osaamisen laita?

Yle Lpr on haudattu. Aamulla kuuluu Savo-Kainuun radio ja iltapäivällä Kymenlaakson radio.