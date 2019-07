Estarit: Olipa mukava ajella kesälomalla Taavetista Savitaipaleelle, kun tienvierukset kukkivat sinisenään kissankelloja ja muita kauniita kesäkukkia! Hienoa, kun on jätetty niittämättä.

Olipa mukava ajella kesälomalla Taavetista Savitaipaleelle, kun tienvierukset kukkivat sinisenään kissankelloja ja muita kauniita kesäkukkia! Hienoa, kun on jätetty niittämättä.

Nyt on korkea aika tässä vaiheessa hallituksen laittaa piste noille Kymsoten höpinöille, muuten on demarit täällä Etelä-Karjalassa auringonlaskun puolue. On se likaista peliä, politiikka.

Eksoten toiminta järkevää? Terveyskeskuksessa ei aikoja flunssapotilaalle, ohjaavat päivystykseen. Päivystyksessä meni 8 h 30 min, kunnes antibioottiresepti oli kädessäni ja pääsin kotiin.

Toivottavasti kalastajat saavat pian verkkonsa järveen, että saadaan maailman parasta luomuruokaa Saimaan kuhaa ja ahventa :-P

Ei ole sisäkissoista terveysviranomaisille apua rottaongelmassa niin kauan, kun tyhmä ihminen tarjoaa tuholaisille ruokaa ja lämpimän kodin. Myrkkyäkään ei enää kaupasta saa.

Luvattiin, ettei palvelut huonone, Lemillä srk virastolla ei 3 viikkoon vastaanottoa, missä toimistosihteeri, vahtimestari... Omaisten oli kirkkoherraa mentävä tapaamaan Savitaipaleelle.

Korvenojan suru mainoksen poistamisesta ihmetyttää. Täälläkin kannattaisi käyttää asiallisia houkutuskeinoja Pohjois-Karjalan ja Päijät-Hämeen tapaan.

Sananvapaus koetaan Suomessa niin arvokkaaksi, että sitä ei pidä antaa ihan kaikille. Sanankäytön täysi vapaus kuuluu ammattilaisille heidän omasta mielestään.

Kaupunginpuutarhurille tiedoksi. Uudessa ”juhlapuistossa” on liito-orava havainto. Käytetään siihen suunnitellut rahat mieluummin surkeassa kunnossa olevien katujen paikkaukseen.

Kurki sai vettä, hienoa. Mutta milloin Norppa-patsas pääsee uimaan?

Hyvä, Matti Kurkela. Kirjoitit täyttä asiaa työvoimakartellista.

Mitä mieltä muut Eksotella ovat Marja-Liisan kommenteista toinen valloittava ja toinen karismaattinen? Pelkkää mielistelyä!