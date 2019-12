Estarit: Leikatkaa mistä tahansa muusta, mutta älkää kirjastojen aukiolosta. Kirjasto on yhteiskunnan selkäranka, ja sinne tulisi päästä myös klo 18. jälkeen. Tällaisilla toimenpiteillä sivistys-Suomi loppuu.

Laitetaan pari miljoonaa tuohon lentokentän Areenaan ja ei muka ole varaa uuteen jäähalliin. Rahaa vaan venäläisille matkustajille lappeenrantalaisilta veronmaksajilta!

Hirvittää vihreiden populismi Lpr:ssa. Lentoliikenteen tuen loppu olisi merkinnyt koko Saimaan matkailun alasajoa. Onneksi järki voitti valtuustossa.

Naiset vallassa ja Suomen vienti kohta seis. Mitä tästä seuraa? Maalisvaalit! Raaka-Roki

Saipan yleisömäärä lähtee nousuun heti, kun hirveän makuinen ruotsalainen pumppusinappi vaihdetaan parempaan.

Milloin tulee SaiPa Jalkapallo? Onko se vielä yhtä kaukainen ajatus kuin että maailmassa olisi rauha?

Naisvallan pelottava esimerkki on YLE:llä. Miestoimittajat on lähes hävitetty.

Kylläpä huokuu opposition pettymys estareissa. Kukaan ei arvostele vanhoillislestadiolaisten maalaisliittolaisten selkäänpuukotusta ja sekaantumista.

Onko Anneli Kiljunen boikotissa demarien osalta, kun ei kelpaa ministeriksi? On jo ollut useita kausia kansanedustajana.

Kiitos ES kun palautitte tv:n viikko-ohjelman lehteen. Milloin Uutisvuoksi?

Miten on mahdollista, että juuri SDP:n hallituskaudella tasa-arvo on heitetty romukoppaan? Näkyvin esimerkki on ministereiden sukupuolijakauma.

Ei punatulkku syö siemeniä muualta kuin maasta tai muulta tasaanteelta. Pihtaavat automaatit eivät sille käy.

No jos punavihreät pääsevät hallitsemaan, niin ollaan kohta vähemmistönä omassa maassamme. Katsokaa Ruotsia!

Sankarihautausmaan Wäinö Aaltosen veistämä muistomerkki on pahasti jäkälän peitossa. Voisiko sen pudistaa ennen kuin tulee isompaa vahinkoa?

Paras joululahja on muistaa niitä ihmisiä, joiden kanssa on tekemisissä. Joulukorttien lähettäminen sukulaisille, joihin ei ole muuta yhteyttä on turhaa.

Tämä Postin kierros osoitti, että Rinteen uhraus oli turha. Työntekijät näköjään kannattavat muita kuin demareja ja eivät näin ollen ole palkka-alea vastaan. Työntekijäjärjestöille vinkiksi.

Meno ko Moskovas, kiilataan kaistalt toisel ilman vilkkuu. Aina sama aja autol, pyöräle tai kävele. Varo kaikkia, ettet jää alle tai aja yli.

Leikatkaa mistä tahansa muusta, mutta älkää kirjastojen aukiolosta. Kirjasto on yhteiskunnan selkäranka, ja sinne tulisi päästä myös klo 18. jälkeen. Tällaisilla toimenpiteillä sivistys-Suomi loppuu.

Eikö tasa-arvolaki koske hallitusta, kun miehiä on alle 40 prosenttia?

Mitä steinerin vakuutus korvaa kun keräyslupa on haettu ja lahjoituksia toivotaan? Eikö vakuutus korvaa paloa?

Lappeerannalla sitä on varaa tukea naapureiden lentomatkailuakin. Oisitte ees säästäneet tuon miljoona siihen hulluun haaveiseenne eli citijäähalliin.