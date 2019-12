Estarit: Lemille turistivero, jolla saatas linja-auto pysähtymään myös Huttula—Kuukanniemi-välillä

Olen täysin samaa mieltä Lea Hyvösen kanssa Saimaanharjun mopopojista. Vanhemmat myös vastuuseen, sieltä ne bensarahat tulee eli joku roti tähän juttuun.

Koulupoika vaalealla Valtralla kurvailee Saimaanharjulla liipaten risteykset liukkaiksi. Vanhemmat, herätys!

Makuasioista ei pitäisi kiistellä. Leipätestissä maku peitettiin suolaisella voilla ja kilohinta laskettiin teoriapainosta.

Kyllä se mahtaa hatuttaa setä-ihmisiä (lue: persut+kokkareet) siellä eduskunnassa kun eivät saneet murrettua demarien valtaa, vaikka niin kovasti yrittivät. Eestään löytää.

Kyllä on munaton hallitus. Al-Holi: ketään ei haeta, ketään ei tuoda. Loppuunkäsitelty.

Orpo, Räsänen ja Halla-aho on heti lähetettävä tutustumaan al-Holin suomalaislasten elinolosuhteisiin. Pelkurit!

Jos olis valtaa niin kieltäisin älypuhelimet ja ns. urheilut alle 18-vuotiailta, ovat pahimpia koukuttajia.

Uusi hallitus saatu. Tuskin ehti muste kuivua papereissa. Pääministeri ja valtiovarainministeri jo joutunut anteeksi pyytämään sanomisiaan.

Paikallinen Telian lätkäselostaja vois katsella EHT-lätkämatseja ja ottaa Ylen selostajista mallia, ne selostajat ei oo kokoaikaa äänessä, vaan tietävät selostavan näkeville ihmisille.

Onko Suomi päättäjineen jo niin epätoivoinen että pitää tuoda tänne ketä hyvänsä?

Koskahan sen voi sanoa ääneen. SaiPan tämä kausi kaatuu maalivahtipeliin.– Huolestunut

Kun te yliarvostetuilla autoillanne ohitatte ylinopeudella meitä aliarvostetuilla ajavia, tuntuuko omanarvontunteenne nousevan? Jos siltä tuntuu, ajattele asiaa uudelleen. – Topi Toimeton

Maaninkavaara-näytelmä oli hieno. Se oli innovatiivinen, hengästyttävä ja antoi ajattelemisen aihetta. Kiitos!

Mennyt vuosi Suomessa ja muuallakin on osoittanut Axel Oxenstiernan olleen oikeassa sanoessaan: Poikani, kunpa tietäisit miten vähällä järjellä tätä maailmaa hallitaan.

Ymmärtäisin kyllä, jos SaiPa olisi päästänyt kaikki huippupelaajat, kuten Morley ja Kunyk rahakaukaloihin, mutta Suomeen jäivät, SaiPa ei ees halua menestyä.

Matti Sihvosen mielipidekirjoituksesta sai sellaisen kuvan, että hän vihaa naisia ja naisjohtajia. Kun miesten kanssa toimii paremmin tämä hyvä veli järjestelmä, mihin ei naiset kuulu.

Huomio Eekoo! Perustakaa äkkiä S-pankkipiste Joutsenoon. Muut pankit ovat pettäneet asiakkaansa. Kiitos!

Kiitos Jonna Imeläinen ja Harri Iljin tunteellisesta ja kauniista juhlakonsertista Lappeen kirkossa. – Atsa

Lpr valtuusto haluaa töitä nuorille. Ainoa todellinen kasvuala on matkailu, joka tarvitsee lisää lentoja Euroopasta.

Miten niin SDP ei ole tasa-arvoinen? Tuliko liikaa naisministereitä? Voisit jo unohtaa nuo Hammurabin ajalta olevat käsitykset tasa-arvosta.

Suomea johtaa hallituksessa henkilö, jolla on hallintotieteiden maisterin tutkinto. Ottakaa selvää asioista, älkää levittäkö valheita.

Vanha äänestäjä: juuri sinunlaisten sovinistien vuoksi maassa on lapsikato ja naisia syrjitään työelämässä. Häpeä! Jospa nyt puhaltaisi uudet tuulet hallituksessa.

Uuden hallituksen ministerien tulee olla tarkkana hallinnonalansa virkamiesten suhteen. Oikeistohallitusten aikana sinne nimitetyt virkamiehet ovat samaa aatesuunta. Siellä hiotaan jo puukkoja.

Persut ja kokkarit kikyili edellisessä hallituksessa. Onko päässyt unohtumaan?

Edellisen hallituksen aloittaessa oltiin Kreikan tiellä Kataisen/Stubbin/Orpon hallituksen jäljiltä. Euro ei jousta, joten palkkojen pitää joustaa, myös herrojen.

Voisiko Oikokadulle saada "peltipoliisin", koska sen 40 km rajoitusta ei noudata kukaan! Sillä on kaksi vaarallista suojatietä linja-autojen edestä ylitettäväksi!

Missä kulkee raja? Miten paljon veronmaksajien rahaa voidaan lapioida lentokenttään ja sen liikenteen tukemiseen.

Eikö lätkäpelissä voi puuttua vierasjoukkueen ns. fanien alatyyliseen huuteluun, onhan futiksessakin rasistinen huutelu kielletty.

Onko Lpr:n hiekoitusautojen kuljettajat saaneet sakot huonosti sidotusta kuormasta, kun hiekkaa ei näy kaduilla, mäissä eikä risteysalueilla? – Heikki

Hallitus nyt opposition mieliksi tehkää päätös ja tuokaa kaikki suomalaiset Isis-leiriltä Suomeen. Hyvä sijoituspaikka heille on Kauniaisissa oleva Bensowin huvila.

Hallitus poisti aktiivimallin, lisää rahaa koulutukseen, korotti eläkkeitä jne, mutta ei muuta kun haukutaan, ihmeellistä.

Olen erittäin harmissani uuden hallituksen ministerivalinnoista. Tulevatko nuoret päättäjät ryöväämään kerryttämämme työeläkevarat?

Saimaan kanavan sulkuja on pidennettävä. Taitaa Kutilan kanava taas jäädä tekemättä niin kuin 1. kerran kun tuli 1. maailmansota ja 60-luvulla Saimaan kanava.

Onko politiikassa mitään moraalia? Kohta ei aamuisin uskalla silmiään avata, kun ei tiedä onko demokratia kaput ja siirrytty yksipuoluejärjestelmään.

Teatterin Maaninkavaara on hyvä. Aihe puhutti. Uusi naisnäyttelijä oli hyvä. Myös ohjaustyö sekä niukka lavastus olivat nerokkaasti toteutettuja ja toimivia!

Lemille turistivero, jolla saatas linja-auto pysähtymään myös Huttula—Kuukanniemi-välillä. Kesä: ei palvelua, talvi: aamupimeällä pääsee kaupunkiin.

Eiköhän sijoiteta vaikka tosta jäähalliprojektin rahoituksesta pieni osa lentoaseman tukemiseen. Siinä on mahdollisuus saada jopa rahat takaisin. – Pitkäkiekko.

Naisten äänioikeus pitäisi joidenkin äijien mielestä peruuttaa. Äänestävät kuitenkin väärin kun äijät ei pääse koppiin vahtimaan, siis naisia.

Suomessa ei ole nyt tasa-arvo vaan akkavalta. Nuoret 30:set bikinivartalotytöt vallassa.

Kuka vuotaa keskeneräiset asiat? Miksi edellinen hallitus ei hakenut lapsia leiriltä?

Al-Holin lapset. Ovatko he todella suomalaisia. Suomen väestörekisteriin merkittyjä heti syntymänsä jälkeen? Islamilaisissa maissa kansallisuus saatetaan määrittää toisin.

Kyllä punatulkku syö automaateilta tai laudoilta. Meillä jopa syö mieluummin niistä kuin maasta.

Lopettakaa hallitus antamasta noita spontaaneja vastauksia lehdistölle tai muille tiedotusvälineille. Pyytäkää kysymykset etukäteen. Nämä haukathan hakevat vain skuuppeja. Itse asiasta viis.

Kokkareille ja persuille kysymys: miksi Sipilän hallitus ei hoitanut tätä pakolaisleiriasiaa, vaikka tilanne oli jo silloin päällä. Voi tätä äänestäjien kalastusta ja käsien pesua. Sääliksi käy.

Eduskunta on tietty paikka minne edustajat äänestetään, mutta joku tolkku pitäisi olla, kun puutetta ihan ilmiselvästi on puhutun ymmärtämisessä. Onneksi on nappula telkussa, millä kuva katoaa.

Uskaltaisiko Lappeenrannan kaupungin isät julkaista rehellisesti paljonko verorahoja on "sijoitettu" suoraan ja säätiön kautta lentokentälle? Ja vielä paljonko sinä aikana on ollut matkustajia?

Saadaanpa kesäksi kovaa melua keskustaan oikein ison maailman malliin. Skeittipuiston paukutus kuuluu pitkälle keskustan kesäyössä. Kokemusta on.

Feminismin syvin olemus on luultavasti löytynyt. Se tuntuu ilolla siunaavan tasa-arvorikkomukset, jos ne tapahtuvat miehiä sortavasti.

Onhan se tosi järkevää valtuustolta ottaa miljoona lisää velkaa kaupungille ja rahoittaa sillä venäläisten matkailua lentokentän kautta.

Jäähallin sinapista ei kokemusta, otan ketcupin. Mutta se ruotsalainen kahvi ihan kauheaa (kitkeräpaahto). Viipuristakin nykyisin saa parempaa. Monen olen kuullut jättäneen Kisapuiston kahvien juomisen.