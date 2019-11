Estarit: Mallu-auton ovelle jonotuslippuautomaatti ja ikkunaan iso jononumero

Tietääkseni Suomessa saa pukeutua juuri niinkuin haluaa, se että olen reisitaskuhousut jalassa (koska ne ovat mukavat) ei tietääkseni tee minusta rasistia.

Voi tätä visionäärien kirjoa ja haihattelijoiden määrää jääareenan osalta. Realismi ja järki on kaukana siitä.

Tää meidän lentokenttä on erikoinen yhtälö, puhutaan kasvusta ja lainarahaa tarvitaan koko ajan lisää.

Mikä nuoria kuskeja vaivaa, kun eivät anna edellä ajavalle kaistan vaihtajalle tilaa, vaikka vilkku on päällä.

Aurauskepit tökättiin Lpr:n katujen reunuksille reilu kuukausi sitten. Tähän hetkeen pystyssä niistä enää 40 %. Tässä yksi turha ja tavoitteeton kuluerä kaupungin strategiassa. – Lumiaura

En ymmärrä tuota väkisin hiihtämistä. Ennen riitti, kun odoteltiin, että tuli lunta taivaalta. Kuinka paljon maksaa tuo lumenteko yhteiskunnalle?

Kun puhutaan lihavuuden aiheuttamista kustannuksista yhteiskunnalle, tulee muistaa myös syömishäiriön hinta: vakavat sydänvaivat, luukato, suolistovaivat yms.

Heijastimet vyötärön yläpuolella ovat turhia kaupungin kaduilla. Ne eivät näy autojen lähivaloissa. Paras on polven korkeudella tai alempana. Nähdään.

SDP-ministeri Paatero sanoi A-studiossa, että ajamme työntekijöiden etua. Ministerin tulee ajaa Suomen etua.

Pelastuspäällikön virkavalinta on farssi. Pelastusjohtaja Hokkanen runnoo Lintusta virkaan väkisin, vaikka lautakunta äänestää kerta toisensa jälkeen toisin. Oma lehmä ojassa? – Sivusta seurannut

Olipa kiva lukea lauantain lehdestä juttu aidoista ihmisistä, eli rinkelin- ja autontekijöistä.

Maksan 66 e kuukaudessa keskustan parkkihallipaikasta. Mitenhän taataan paikat kaikille sopimusasiakkaille, jos monitoimiareena tulee keskustaan?

Postin hallintoneuvostossa hyviä palkkioita nostelevat "kansan" edustajat ajavat työnantajan etua aivan samoin kuin omaa etuaan eduskunnassa.

Eksotesta ulos kaikki pomot jotka jonninjoutavissa pikku yksiköissään leikkivät veronmaksajien rahoilla!

Eksotelta tulee ajanvarausviesti. Vaikka on tietotekniikka-aika, ei vaivauduta selvittämään onko asiakkaalla muita menoja. Sitten, kun asiaa joutuu selvittämään, niin kuka maksaa kulut? Asiakas tietysti.

Radiohenkilön työviikko tulee lyhentää nelipäiväiseksi, koska häntä jo perjantaina niin kovasti kiroiluttaa.

Kaikkien taivaanrannan maalareiden olisi hyvä lukea Raine Valtosen kirjoitus jääareenan sijoittamisesta ydinkeskustaan.

Jos kerran kaikki haluavat muuttaa suurempiin asutuskeskuksiin niin hyvä. Tyhjennetään loputkin alueet ja myydään asumaton osa esim. Lappi enimmän tarjoavalle. Se lisää massia ja hyvinvointia.

Suomi on pieni kansa ja meillä on ihana maa. Miksi meillä koko ajan rakennetaan valtiota valtion sisään. Elämää on muuallakin kuin Hesassa. Sen hyvinvointia on jaettava heikommin pärjääville.

Postin johdolle on maksettu verorahoillamme miljoonapalkkiot, ja systeemiä on kuulema vaikea purkaa.

Tanska kiirehti estämään Isis-taistelijoiden pääsyn Tanskaan, miksi Suomi ottaa väkivalta riskin. Pelkään.

Maapallon historiassa on tapahtunut tuhansia ilmastonmuutoksia eikä koskaan ihmiskunta ole sitä aiheuttanut. Eikä aiheuta nytkään. Turhaa vouhotusta.

Turvapaikkaa haki vuosi sitten 4 548, joista puolet hakivat uudelleen. Tämä ei ole ongelma eikä sen estäminen ratkaise mitään. Aihe tuntuu purevan etnonationalistien kuten persujen ajatusmaailmaan.

Eikö työsuojeluvaltuutetun pitäisi pitää myös työntekijän puolta ja hänen pitäisi myös olla niin koulutettu, että hän ymmärtäisi asioista jotain.

On totta, että varsinkin naisvaltaisilla aloilla kehittyy usein ns. kuppikuntia, joissa jauhetaan "sontaa" toisista työntekijöistä ja ollaan itse muka jotenkin parempaa työntekijäporukkaa.

Mallu-auton ovelle jonotuslippuautomaatti ja ikkunaan iso jononumero. Näin voidaan jonottaa talvella lämpimässä — vaikka omassa autossa. Nyt paleltuu.

Vai ei kukaa taho kesäaikaa, tervetuloa tänne maalle kattomaa mitä tää on: neljältä täyspimiä ei oo katuvaloja pihalamppu tosin näyttää 2 metriä, et jos tunnikii sais valoa iltaa ni ehottomast kesäaikaa.

Suomessa on vuosien mittaan lakkoilulla ja muulla kiristyksellä monella alalla nostettu palkat yli kilpailukyvyn ja yritykset ovat joutuneet aluksi vähentämään väkeä pysyäkseen kisassa mukana.

Kiitos Eksoten walk-in-vastaanoton pikaisesta palvelusta.

Istuin puolituntia paikallisessa kahvilassa. Puolen tunnin aikana kuulin iäkkäiden ihmisten sanovan 97 kertaa suomalaisten yleisimmät kirosanat.

Kiitokset Simolan koulun opettajille ja oppilaille onnistuneesta Pikkuyrittäjät-tapahtumasta.

Vielä yksi ehdotus jäähallin paikaksi. Kauppatori ja paikoitustilat maan alle. Tori ja halli Marian aukiolle.