Estarit: Älkää vähentäkö kirjastojen henkilökuntaa—Se tarkoittaa sivistystason tietoista alentamista

Kyllä poliisit ovat tapetilla nyt. Lähihoitajat, joka päivä kanssa vaarassa. Kai kuuluu työn kuvaan. – Markku

Näkyykö jo suomalaisissa lihatuotepakkauksissa, mitä soijaa eläimille on syötetty ja missä maassa se on kasvanut? Kuluttajalla on oikeus tämä tietää, koska kyse on eettisestä valinnasta.

Opettele käytöstapoja ennenkuin kuin teet itsearviosi, että olet hiukan enemmän normaali. – Syy ja seuraus

Maksamme Yle-veroa melkein 14 euroa kuukaudessa. Ottaisin poliisille puolet tuosta verosta.

Hyvä keskusta, soijatuotteista eroon Suomessa. Meidän perheessä tulee oksennus juotuamme soijamaitoa. Joihinkin soijamaitoihin lisätty vaniljaa peittämään pahaa makua!

Tänä päivänä saa olla todella tarkka tuotteissa, joissa on maininta soijasta. Jos ei ole varma, miten on viljelty, kannattaa jättää tuote väliin. Se on ympäristöteko ja itsesuojelua kasvimyrkyiltä.

Voisiko tuon vesitornin tosi äänekkään Karjalan kunnaita matkivan palotorven viedä välillä muihin kaupunginosiin. Kimpisessä ollaan jo kypsiä.

Ajattelematonta kirjoittaa mopopoikien hurjastelusta ja muutama vuosi sitten tapahtuneesta kuolemasta. Ottaisit selvää. Kyse ei ollut mistään hurjastelusta, vaan keli ja urat olivat syynä.

Älkää vähentäkö kirjastojen henkilökuntaa. Se tarkoittaa sivistystason tietoista alentamista. Ei omatoimiaika ole mikään oikea ratkaisu. Mikään ei korvaa ammattitaitoisen henkilöstön läsnäoloa!

Kuinka paljon Saku Hyttinen on valmis sijoittamaan rahaa Kutilan kanavaan. Kaikkea halutaan, mutta jostain siihen on löydettävä myös rahaa.

Italialaiset sotasankarit ja persujen saavutukset kautta aikojen, kaksi maailman ohuinta kirjaa

Yhdyn Matti Räsäsen ajatuksiin armilan sairaalan kohtalosta. Kansanäänestys pitää toteuttaa kiireesti. – JV.

Pelataanko jääkiekkoa vai hukutaanko p...kaan? Jätevesipuhdistamoasiat on pakko hoitaa kuntoon ja niin hyvin, että purkupaikka voi olla vaikka kaupungin lahdella. Areenat voi odottaa "parempia aikoja".

Viipurissa olisi kiva käydä laivalla, jossa paluumatka ei olisi aina ryyppäämistä. Kunnon hytit laivaan, kiitos.