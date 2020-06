Estarit: Lappeenrannassa on rantaviivaa reilu tuhat km – Mikä pakko on säilyttää veneitä keskustan parhailla paikoilla?

Koronasta huolimatta poimin roskat tien varrelta, pikaruokanyssäkkä ym.

Kepulla on kyllä naftaliinissa moniakin tupailtojen tähtiä. Kunhan ei vain Väyrynen kokisi uudestisyntymisen ministeriksi, huhuh...

Eksotessa loppuu riitely ja valehtelut siihen paikkaan, kun saadaan erotettua niiden aiheuttajat.

Seuraava rantaraitti Lauritsalaan. Alueen satamaa ja kaunista ranta-aluetta tulee myös kehittää.

Lappeenrannassa on rantaviivaa reilu tuhat km. Mikä pakko on säilyttää veneitä keskustassa? Ei muissakaan kaupungeissa veneitä säilötä keskustan parhailla paikoilla. Älytöntä!

Arkiaamuisin radio kiinni. Nyt myös lauantaina. Jutuissa ei järjenhäivää. Asenteellisia.

Kulmuni pelasti ensin demarit sysäämällä Rinteen pihalle. Demarit kiittää. Nyt pelasti persutkin, kun kukaan ei puhu Turtiaisen tuherruksista, koska ministeri-/hallituskeskustelut kuumempia. Milloin pelastaa Kepun? Nevö!

On se hyvä, et toimittajat on skarppina ja kirjoittavat väärinkäytöksistä. Tänä aikana, kun otetaan velkaa miettimättä tulevaisuutta, on oikein, et väärinkäytökset tulee ilmi. Sais käydä kovempi tarkastelu näissä asioissa. Jos jokainen käyttäytys näin, kirstunpohja ois nopeest näkyvillä.

Ikävän sävyisessä kirjoituksessa herätti ihmetystä norppien ja vanhusten vertailu. Ehkei hänellä ole vanhuksia mutta hänkin vanhenee. Muistaako silloin mitä kirjoitti. TNL

Äijäimago taitaa olla hyväksi mille tahansa puolueelle. Nuorten naisten ministerikausi kun on tuonut ennätyssuuren velan ja hurjan joukon kalliita avustajia.

Hyvä Matti. Laita se Marin ja muut vasemman siiven rahanjakajat ojennukseen. Suomi ei tätä menoa kestä.

LPR:ssa on kymmeniä km pyöräteitä, miksi nämä huimapäät ajelee henkensä kaupalla kapeilla 80:n teillä ja jalankulkijoiden seassa?