Estarit: Posti kostaa kansalle ja työntekijöille saamansa haukut

Pankkifuusio Luumäellä maalaisjärjen voitto.

Marja-Leena Leppänen ja Petri Naakka täydellisen oikeassa jäähallia koskevassa kirjoituksessaan. Ei hallia keskustaan, kiitos.

Radio- ja TV- ohjelma uudistus meni metsään.—Radion kuuntelija

Kiitos erittäin onnistuneesta lehden ilmeen uudistumisesta ja myös värikkyydestä. Estarirutinat turhia, joku tykkää,joku ei. Tilaus jatkuu kestona niin kauan kuin henki pihisee!—SH

Nuijamies-yhdistyksessä on pantu tuulemaan. Tuloksena ravintolatoimintaa, valtavasti tapahtumia ja jopa futiskatu ohjelmistoineen. Ihan mielettömän mahtavaa tekemisen meininkiä! Asenne ratkaisee, jälleen kerran se on todistettu.

Teollisuusliitto ei aja kaikkien maksavien jäsentensä etuja. Pienet alat ovat vain maksajia, muille aloille neuvotellaan edut. Onko ihan reilua? Ehkä kannattaisi lopettaa koko jäsenyys, ihan turhastako maksetaan?

Aika eriarvoista on palkkaus työpaikalla. Työtä saat tehdä lujasti, mutta tilipussissa se ei kaikilla näy. Pärstäkertoimen mukaanko lisät maksetaan? Kai se on löysättävä tahtia, kun mitään ylimääräistä ei kuitenkaan saa. Ilmeisesti pärstäkerroin vaikuttaa myös työtehtävien jakoon, mikä on erittäin epäreilua.

Luuletteko jäähallia keskustaan ajavat, että autolla otteluun tulijat ensin hakevat pysäköintihallipaikan, maksavat pysäköinnistä, kävelevät parkkihallista jäähalliin jne., kun Kisapuistossa parkkitila on ihan hallin vieressä?

Posti kostaa kansalle ja työntekijöille saamansa haukut.

Ahvenlammen kävelyportaat aivan mahtavat, valot loistavat rinteessä niin kuin ennen vanhaan mäkihyppyjen aikaan, kiitos tekijöille!

Taas tuli tarvetta seniorineuvolalle keskustaan, kun Iso-Apu ei enää ehdi ottaa edes tikkejä pois.