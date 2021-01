Estarit: Löytyykö Koulukadun liikennesumppuihin ratkaisua?

Autot todella kuuluvat kaupunkikuvaan. Etenkin Lappeenrannnan keskustaan tarvitaan elämää. Siis autoja/ihmisiä. Jos keskusta on talvisin autio, niin ei se kesällä paljoa siitä muutu.

JS

Nyt kun Trump on vapautunut virastaan, niin pyydetään hänet tänne rakentamaan aitaa itärajalle. Ammattimies!

Varmaatietoa

Iso kiitos herrasmiehille, jotka työnsivät autoni liikkeelle Parkkarilankadun risteyksessä.

Ford-tyttö

Kyllä ymmärrän, että suoja on vaihdettava käytön jälkeen, mutta paperinen suusuoja itsellä on kestänyt jo vuoden, eikä vieläkään rikki!

Suomi on olevinaan maailman kärkimaita, mutta koronarokotuksissa on häntäpäässä. On ollut aikaa suunnitella asiaa keväästä asti!

Riskiryhmäläinen

Toivottavasti Matias Hildenin myötävaikutuksella Rasilan rantaan saadaan ravintola, terassi, myyjiä, esim. Ville Haapsalo myymään "hatsapurilaisiaan", tapahtumia esim. Salosaari/Äitsaari-ympäriajo veneillä.... Ja tietenkin bensan tankkauspiste vesiliikkujille!

Mökkiläinen

Toivon, että kuntavaaleissa eläkeläiset antavat demareille myrskyvaroituksen. On aika reagoida Lipposen hallituksen indeksipoistoon. Muuten tämä hullutus ei lopu. Tämä kuppaus on loputtava.

Hyvä Niilo Isomäki! Nyt tuli paras ehdotus autopaikoista Marian aukiolle. Sillä sinnehän myös autot kuuluvat.

Miksei Lappeenrannassa ole vinoparkkeja? Helppo mennä ja lähteä! Haloo!

Nyt liukastellaan ja loukkaannutaan. Jokaisen ois syytä vilkaista kenkiään. Tennarit ei ole talvikengät!

Presidentti johtaa ulkopolitiikkaa yhdessä valtioneuvoston kanssa. Pääministerin toiminta väärin, tulee mieleen yks USA:n entinen pressa.

Kyllä Marin koettelee rajojaan ihan harkitusti.

Ehdotan Etelä-Saimaa-lehteen tai jonnekin julkiseen, esimerkiksi kaupungintalon seinään palstaa, johon voisi päättäjien ja muidenkin lappeenrantalaisten nähtäväksi kaupunkilaiset kirjoittaa asiallisia ehdotuksia kaupungin järjestelyihin koskien liikennettä, patsaita, talojen kokoja tai värejä yms. Asialliset toiveet kuulluksi kaikille oman kaupungin kehittämisestä kiinnostuneille. Sieltä voisi nousta helmiä ideoitavaksi.

Hyvä Sanna Marin, sinussa on vapaan lännen ja uuden ajan meininki, kun taas Niinistö rämpii upottavassa suomettumisen suossa.

Oprin kohdalla Koulukadulla on useita kertoja päivässä sumppu, kun linja-autoja pysähtyy peräkkäin ja vastakkaisella puolella on parkkipaikat. Autojen välissä puikkelehtiminen usein vaarallista. Löytyykö ratkaisua pulmaan, ennen kuin autojen törmäyksiä sattuu.

Tulipa vaan mieleen, että miksi ei rokoteta hoitohenkilökunnan jälkeen nuoria aikuisia, kun ne kuitenkin sairastaa ja siksi myös tartuttaa toisia kaikkein eniten. Tämä ikäryhmä kuitenkin harrastaa, liikkuu ja käy töissä. Vois nopeesti laskee tartuntatilastoja.

Kiitokset Sami Raasakalle aivan erinomaisesta koronatiedotuksesta!

Kerran viikossa matkustan keskustaan ihailemaan ruosteisia tötteröitä paraatipaikalla Valtakadulla.