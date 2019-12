Estarit: Täsmäosuma Reijo Hirvonen! Lentokenttätoiminta on kuin hölmöläisten hommaa: Kannetaan säkillä valoa torppaan. Nyt se säkki on täynnä euroja täällä ”vihreässä kaupungissa”. — Eläkeläisope

Vanha äänestäjä: juuri sinunlaisten sovinistien vuoksi maassa on lapsikato ja naisia syrjitään työelämässä. Häpeä! Jospa nyt puhaltaisi uudet tuulet hallituksessa.

Viimeaikainen poliittinen suhmurointi tuntuu vieneen toimintaa 50 vuotta taaksepäin sulle-mulle-systeemiin. Tavallisesta kansasta viis veisataan.

Keskustan Katri Kulmunin eka lause: politiikkojen ei pidä puuttua työmarkkina-asioihin. Toinen lause: on lisättävä paikallista sopimista.

Jäähallissa on pahan sinapin lisäksi myös tosi pahaa kahvia. Sekin ruotsalaista. Palaan yleisöön, kun saan tietää että hallissa aletaan myymään Suomessa paahdettua maailman parasta kahvia. — Jussi

Ristikankaan hautuumaan pysäköintialue ei ole tarkoitettu kouluilla vieraileville. Laiskuus menee näköjään oikeellisuuden edelle.

Aikoinaan amerikkalainen kiihkofeministi luopui aatteesta sanoen että feministit eivät halua tasa-arvoa. He haluavat ylivallan. Moni on havainnut sen ihan kotioloissa.

ES otsikko: ”Päättäjät pohtivat väestökatoa lisääviä toimia”. Täytyy myöntää, että kerrankin on onnistuttu.

Kokoomuskin liittynyt kd:n ja Harkimon kanssa persujen apupuolueeksi

Eipäs UPM hyödynnä Saimaan kanavaa sellukuljetuksissa, vaan kuljettaa sellunsa autokuljetuksilla Kotkan Mussaloon. Kaukaaltahan on suora junayhteys Mustolan satamaan.

Vysotski lauloi, kuinka kommunistisessa yhteiskunnassa valhe varasti totuuden viitan. Meidän kapitalistisessa yhteiskunnassamme populismi on varastanut demokratian viitan.

On se ihme, ettei tuohon ruokakassien jakoon saada tolkkua, nyt sieltä voi kuka tahansa hyvätuloinen tai raharökö käydä hakemassa kassin.

Todella, todella surullista, että suomalaiset persuja gallupeissa kannattaessaan syyllistyvät niihin kannanottoihin, mitä tämä sekalainen seurakunta edustaa. Te olette myös agitaattoreita.

Mitä toimittajilta vaaditaan, kun he pääsevät juontamaan näitä ajankohtaisia keskusteluja? Niistä paistaa läpi pelkkä uteliaisuus ja asiapuoli on tosi heiveröistä. Tason nosto on sallittua.

Ei mene kokkareillakaan lujaa. Siellä on selvästi painettu jo paniikkinappulaa. Muuta ei voi ajatella, kun asettuvat persujen kanssa samalle puolelle pöytää. Tämä on puolueen alennustila.

Ilmeisesti tuo some on viidakko sivistyneessä maailmassa. En ole siellä ollut koskaan ja olen silti hengissä? Saako siellä suoltaa mitä hyvänsä nimettömänä ilman seuraamuksia?

Kirjaston atk-opetus kotona on ollut upeaa palvelua. Kiitos siitä ja jatkoa odotellen!

Täsmäosuma Reijo Hirvonen! Lentokenttätoiminta on kuin hölmöläisten hommaa: Kannetaan säkillä valoa torppaan. Nyt se säkki on täynnä euroja täällä ”vihreässä kaupungissa”. — Eläkeläisope