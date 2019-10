Estarit: Missä viipyvät pakotteet Saudi-Arabiaa ja Yhdysvaltoja vastaan?

Donald Trump on täysin harkintakyvytön, epävakaa ja vastuuton persoona, jolla on liikaa valtaa ja jota ovelat diktaattorit käyttävät hyödyksi.

Saksela olisi pitänyt olla johtajana jo muutama vuosi sitten, niin monet Eksoten häviämät käräjät olisi vältetty ja raha mennyt johonkin järkevämpään.

Sähkön kulutus 22 euroa, siirtomaksu 42 euroa. Sillä lailla!

Miksi asfalttipaikkauksiin jätetään terävät reunat? Esimerkit Kornetin- ja Wäinönkaduilla.

Lappeenrannassa uusi iäisyyshanke: Vaalimaantien kevyen liikenteen väylä. Valmistuuko jo ensi vuonna?

Petteri Orpo (kok.) esitti ministerinä "ahkeraa" sivistynyttä, nyt oppositiossa sivistyksestä tai toisen työn kunnioittamisesta ei tietoakaan.

No nyt saa Eksote taloutensa kuntoon, kun Laptuotteella ei jatketa seitsämän ihmisen työsuhdetta.

Tässä se nyt nähdään, mitä tapahtuu, kun valta annetaan sitä mielivaltaisesti käyttävälle eli tälle USA:n persulle Trumpille. Suomi ensin on nykymaailmassa vaarallinen hokema ja lastu laineilla.

Lehti syyllistyi kömpelöön selostajaharrastelijan mokaan ja kirjoitti, että Ketterä voitti 2-3? Eihän yhden maalin vähemmin tehnyt voi voittaa!

Lemillä kunnan tarjoama koulutus lapsille huippuluokkaa. Hyvät koulut ja hyvä opetus, lapset tyytyväisiä.

Paljon on jakajia tälle hyvinvoinnille, mutta sen rakentajat jäävät vain murusille. Osa vanhuksista on semihoidolla ja kun vaalit on käyty, voidaan unohtaa vouhkaus, mikä nousi ennen äänestystä.

Ei sillä bussin värillä ole mitään väliä, kunhan sillä pääsisi kello 23 jälkeen töistä kotiin!

Taisi lähteä väärästä päästä tämä Eksoten kulukuuri. Toivottavasti uni maistuu. Kuinka monta ylempää virkaa on katkolla? Yt-neuvottelun tulos julki ammattiryhmittäin, kun neuvottelut on käyty.

Eikö Josef Stalinkin halunnut suojavyöhykkeen Leningradille v 1939?

"Oikeusvaltio" Puola saa miljardeja EU-tukena ja jakaa ne sosiaalitukena kansalle, joka viis veisaa miten lehdistö tai oikeuslaitos toimivat. Miljardit kelpaa Suomellekin. Mistä kiikastaa?

Nämä entisen pienviljelijäpuolueen perilliset levittävät takapajuisia pelkojaan koko kansaan ja ikävän moni jopa uskoo niitä. Ei tunneta taustoja

Virpi Junttila, puhut asiaa. Olen samaa mieltä Lappeenrannan lennoista ja kaupungin tuesta.

Mistä tämä suunnaton katkeruus persuja kohtaan estareissa. Ei kepun alamäki ole suinkaan persujen syytä. Valinnan tekee kansa.

Ja missä viipyvät pakotteet Saudi-Arabiaa ja Yhdysvaltoja vastaan?

Psykiatria hoitaa oiretta. Syyt ovat syvemmällä. Suorituspaineita on keskenkasvuisilla ihan liikaa: ei ihme, että jaksaminen on tiukilla.