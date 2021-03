Estarit: Miksi ilmainen pysäköinti ei onnistu kiekolla? Emme ole tasa-arvoisia, emmekä onnellisia!

Kävin perjantaina koronatestissä Armilassa. Iso kiitos henkilökunnalle, oli niin mukava ja ammattitaitoinen palvelu, että voisi käydä vaikka joka päivä.

Miksi se ilmainen puolen tunnin pysäköinti ei onnistu kiekolla? Emme ole tasa-arvoisia, emmekä näin ollen onnellisia!

Miten voi olla Eksoten tai pääministerin syy, kun ihmiset ovat hölmöjä eikä noudata selviä ohjeita?

Kyllä on ihanaa kun fasebookissa tykätään ja kehutaan upeaa ulkonäköä, kauneutta päivittäin! Ei mitään turhamaisuutta, pinnallisuutta. Se on vain tätä aikaa, mitä arvostetaan ja pidetään tärkeänä.

Lapset etäopetukseen, niin loputkin etätyöhön pystyvät vanhemmat jäävät kotiin ja kontaktit vähenee. Eikä ole lapset vaarassa.

Keskussairaalassa liputuspäivänä ei lippuja, mutta viereisessä taloyhtiössä liputetaan. Säästääkö sairaala liputuksessakin? Liputuspäivät kunniaan.

Miten olisi, kun Suomessa noita ulkomaalaisia opiskelijoita riittää, jos heillä valmistuttuaan olisi velvoite työskennellä Suomessa vaikka viisi vuotta saamaansa opetusta vastaan?

En enää aikoihin ole katsonut noita eduskunnan kyselijöitä. Mutta ihmetyttää, kun meillä on maailman pienimmät luvut koronakilvoittelussa, niin arvostelijoita – niitä piisaa! Väärin sammutettu.

Huomio Lappeenrannan katusuunnittelu: täällä on joskus talvikeli. Nyt esim. remontoitu Marssitie on niin kapea, että kohtaaminen Fazerin rekan kanssa on erittäin vaikeaa.

Suomessa asuu maailman onnellisin öljylammittäjä ainakin vielä kymmene vuotta.

Kyllä tuo Luotibaari joutas purkaa. Ruma koko talo.

Pitääkö tässä nyt ottaa omaa lomaa koululaiselle, kun eivät etäopetukseen pääse?

Odottaisin Etelä-Karjalan radion toimittajilta edes jonkinlaista musiikillista sivistystä, mutta ei, massan mukana mennään.

Ihana palata kotikaupunkiin!

Sähkölämmitys siirtomaksuineen on niin kallista, että olen päättänyt siirtyä öljylämmitykseen. Tulee paljon halvemmaksi.

Nyt vihdoin otettiin tiukka ote Turussa koronassa ja valtakunnassa AstraZeneka jäähylle, tosin vain viikoksi.

Ulkolinja torstaina TV1:llä, antoi hyvää perspektiiviä ylenpalttiseen nollapäästöintoiluun. Ei taidakaan päättäjien harmiksi sähköautoilu pelastaa maailmaa. Suo siellä, vetelä täällä.

Englanti on kuin "Länsi-Venäjä", sillä kaikki englantilaiset tuotteet, joita olen ostanut, esim. autot, ovat olleet aivan paskoja, kuten tämä Astra Zeneca rokote!

Kaikkein vaarallisinta on ruokakaupan kassalla nykyään koronan kannalta. Kassat eivät voi yhtään hidastaa, että asiakas ehtisi seuraavan alta pois. Joillakin asiakkaillakin on kova kiire edellisen perään niskaan hengittämään.

Tuntuu, mitä enemmän feministisyys lisääntyy sitä enemmän kontrollia ja vähemmän iloa, naurua ja spontaanisuutta.

Ei Eksote eikä mikään muukaan sairaanhoitopiiri vastaa siitä, miten noudatat turvavälejä, pidät maskia, vältät kontakteja ja peset kätesi. Se on omalla vastuullasi. Ilmeisen vaikeaa joidenkin ymmärtää vai onko vastuun ottaminen vierasta?

Vihreä ministeri Mikkonen totesi, että öljylämmityksen vaihtaminen muuhun järjestelmään maksaa itsensä takaisin, koska fossiilisten polttoaineiden hinnat ovat nousussa. Tietenkin hän jätti mainitsematta, et nuo hinnankorotukset on seurausta hallituksen määräämistä polttoaineveron korotuksista.

Miten voi tässä koronatilanteessa olla mahdollista että Eksotella on opiskelijoita ja työntekijät kuljettavat heitä mukanaan ihmisten koteihin? Eikö kaikkia kontakteja pitänyt välttää?

Vuonna 2010 persujen kansanedustaja Halla-Aho toivoi Kreikassa sotilasvallankaappausta. Silloinen pj Soini hyllytti hänet persujen ryhmästä määräaikaisesti. Nyt tämä samainen Halla-A toimii pj:na. Tätäkö on persujen "demokratia"?

Sanna Marinin hallitus on hoitanut maailman parhaiden joukossa koronan. Hyvä ettei hillotolppamiehiä ole hallituksessa.

Eduskuntavaalit kiitos. Ladyt pihalla. Suomi auki. Satsaus terveydenhuoltoon. Maski turha.

Toivottavasti tulevana palmusunnuntaina virpojat jäävät kotiin.

Miksi 30 min keskustaparkkia ei toteuteta pysäköintikiekolla? Se löytyy jokaiselta.

Tuo persujen hallituksen ja naisten arvostelu muistuttaa kyllä aika paljon vihapuhetta. Arvostelun nimissä kätketään paljon ilkeyttä piiloon.

Suomiko onnellinen maa? En usko, kun luen kaikesta marisevat estarit!

Ai että Eksoten vika, jos tollot eivät pidä turvavälejä eikä maskeja! (Estari 20.3.). Mietis vähän!