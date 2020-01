Estarit: Liikenneympyrässä kaunein kuusi ikinä, miksi valaistus poistettiin loppiaisena?

Nyt Jyty herätys ja justiinsa! Kiky-tunnit pois heti! Mikä ihmeen velvollisuus kuntasektorilla on palkattomaan talkootyöhön kun muutkin alat siitä irtisanoutuu? Mulle riitti palkaton talkootyö.

Erikoista on tuo poliitikkojen logiikka. Kakkola sanoo, että lisäkustannuksia ei kaupungille tule vaikka konsultin työ myöhästyy? Eikös kaupungin pitäisi sopimuksen mukaan laskuttaa konsulttia myöhästymisestä?

Kaupunginorkesterille suurkiitos kirjastokonserteista. Kyllä oli huikaisevan upeeta soitantaa.

Liikenneympyrässä kaunein kuusi ikinä, miksi valaistus poistettiin loppiaisena? Ois vieläkin kaunis valaistuna, on niin mustaa ja pimeää!

Uusi jäähalli nykyisen hallin parkkipaikalle ja kun halli on valmis vanha purkuun ja siihen parkkipaikka! Niin yksinkertaista se on eikä tarvi vääntää. – kyllä on vaikeeta

Liiga-SaiPa on yritys, sen pitää uskoa omaan toimintaansa ja sijoittaa uuteen areenaan, vai aikooko kuoria kermat päältä?

Imatran kaupunginhallinto palkattava saneeraamaan myös Lappeenrannan kaupunki ajantasalle.

Kiitos OP! Eläkkeeni korotuksen olisi voinut ohjata suoraan teidän palvelumaksujen korotukseen. Uutta pytinkiännekö me nyt maksamme?

Kertoisiko joku, mikä ero on juuri peruskorjatulla urheilutalolla ja suunnitteilla olevalla sisäliikuntahallilla? Jos kyse on 110 metrin juoksuradasta, niin eikö sen voisi tehdä uuteen jäähalliin?

Uuden jäähallin sijoitusvertailusta puuttuvat edelleen parkkipaikkojen vertailu ja kustannukset!

Lappeenrannan on pidettävä kiinni lentokentästään kynsin hampain maksoi mitä maksoi.