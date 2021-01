Estarit: Onpa erkoista; THL kehoittaa ihmisiä välttämään esim. kauppakeskuksia, mutta Eksote laittaakin sinne rokotuspisteen.

Mahtava USA näyttää, kuinka demokratia toimii sivistysvaltiossa. Sivistysvaltioko? Hävetkää republikaanit.

Kiitos ihanalle Rouvalle, joka vei vanhan ja uupuneen Isämme kotiin Huhtiniemenkadulta.

Mikä erityisryhmä opettajat on? Ei noudateta turvavälejä eikä maskisuositusta!?

Luumäellä joku kamikatze kuljettaja ajaa "Patolahden" tiellä, jäljet näkyi 1.12. lumisella tiellä kaikki mutkat suoriksi, vastaan tulevien kaistoilla, toivottavasti ajaa puuta tai kiveä päin, eikä toisia autoja päin.

Ei ole USA mikään suurvalta.Koko kansa pelkää yhtä miestä ja odottaa peloissaan tämän seuraavaa siirtoa. Tätä häirikköä ei saa ruotuun senaatit eikä senaattorit, uskomatonta.

Onpa erkoista; THL kehoittaa ihmisiä välttämään esim. kauppakeskuksia, mutta Eksote laittaakin sinne rokotuspisteen.

Tarkkailija.

Imatran päättäjät tulee naapurikunnista. (mitra, apulaiskaupunginjohtaja)?

Pöhnä

Ahne ay-liike hävittää työpaikat Suomesta.

Eihän tuo kongrenssin valtaus ollut ihmeellisempi kuin v.1968 vanhan ylioppilastalon valtaus Helsingissä. Samanlaista roskasakkia sinnekin tunki. Mitä lie fasisteja. Kova uho ja liput liehu sielläkii. Olin sattumalta paikalla kadun toisella puolella ällistelemässä.

hkarvine

Populistien valheita kylvävä politiikka on tullut tiensä päähän, sillä saa vain kaaosta aikaan ja hillotolppia

Meillä on Suomessakin tällainen puolue, missä on näitä pikku-trumppeja kasapäin. Siitä vain pääministeriksi tai presidentiksi, niin harmia on vuosiksi. Ei tartte enää päivitellä Usaa.

Iso-Kristiina on hyvä rokotuspaikka vain niille, jotka asuu kävelymatkan päässä. Autollehan ei siellä ole parkkipaikkoja, kun se alakerran punkkeri, mikä on aivan kamala ahdas kolo. Ahtaan paikan kammon saa vain siellä.

Yhdysvaltojen tapahtumat osoittavat taas, kuinka helppoa osaa kansasta on höynäyttää ja saada nousemaan barrikaadeile. Varoittava esimerkki!

Onpahan Oikotiellä varsinainen TV-mainos, äiti potkaisee lapsensa hereille aamulla!