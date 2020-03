Estarit: Hieman ymmärrystä haluaisin tässä poikkeuksellisessa ajassa – Lähimmäisenrakkautta kaikille tasapuolisesti

Ja näinhän tässä mielipiteen muokkauksessa on käynyt. Syyllisiä ovatkin vanhukset, ja riskiryhmiin kuuluvat. Sen sijaan lomamatkailijat, sekä mökeillä sukuloijat ovat uhreja.

Uskokaa jo viimeinkin Uudeltamaalta tänne tulleet, että myös teitä ikäihmisiä koskevat samat rajoitukset esim. kaupassakäyntiin. Suositushan on että asioitte aamun ensimmäisenä aukiolotuntina ruokakaupoissa.

Ei THL ole ajantasalla. Nyt pitää rakentaa väliaikaisia sairaaloita koulujen liikuntasaleihin. Rakentaminen pitäisi olla jo käynnissä, mut ei vaan ole.

Kaikki maakunnat eristykseen samalla kertaa heti & liikkumiskiellot on paras lääke. Jossittelut & arvailut stop! Olkaa kotona nyt – tajutkaa! please.

Eikö tilanne, kuolleet Kiinan, Italian, Espanjan, muut maat riitä opiksi jo? Koko Suomi nyt "lomalle", liikutaan kaukana kaikista. Virus tapetaa siis.

Ei mahdu minun järkee, et kirkossa ois suoja koronaa vastaan. Hyvä, että on suljettu. Hieman ymmärrystä haluaisin tässä poikkeuksellisessa ajassa. Lähimmäisenrakkautta kaikille tasapuolisesti.

On se vaan ihmeellistä, että työntekijät joille on aina maksettu huonointa palkkaa ovat nyt kaikkein tärkeinpiä yhteiskunnassa, kuten hoitajat, vanhustenhoitajat, siivoojat, sosiaalityönteki- jät jne. Olisikohan tarkistuksen aika kun tämä revohka on joskus ohi. hkarvinen

Mitä nykyinen hallitus duunaa? Kyllä on Sipilän hallitusta ikävä.

Epätoivo lisääntyy ja yhteiskuntarauha tulee pahasti järkkymään, ellei sähkön hintaa, kiinteistöveroa ja vakuutusmaksuja alenneta. Ihmiset ajetaan nyt täysin nurkkaan.

Hoitohenkilöstö tulilinjalla koronapandemian aikaan, kaikki muut jotka pystyvät etätöitä tekemään siirtyvät suojaan. Huomioiko yhteiskunta tämän nyt palkkauksessa vaarallisen työn lisänä! Vai onko tää pelkkää kutsumustyötä?

Oli ilo katsoa Skinnarilassa pyöräkuormaajalla katuja putsaavaa poikaa kun hän ajoi hymy huulilla ja tarkkaa työtä teki. Nää on niitä arjen sankareita. Jos ei ois koronaa oisin vieny pojalle leipomaani pullaa. Jatka samaan malliin. Kiitos.

Te matkoilta palanneet ja turvaan haetut potentiaaliset koronan levittäjät pysykää kotona. 2 vk ei ole pitkä aika verrattuna siihen mitä se aiheuttaa. Ja mitä satsauksia muut joutuneet tekemään.

Televisiosta tulee paljon jo nähtyjä ohjelmia. Nyt on aika lähettää nauhoitettuja jumalanpalveluksia, kun kirkotkin on suljettu. Kansa tarvitsee nyt hengellistä ravintoa.

Lappeenrannan Linnoitus ei ole koirapuisto. Sinä joka taas juoksutit ja paskotit koiriasi Satamakadun rinteellä, korjaa jälkesi ja pidä koirasi hihnassa.

Koronan jälkeen kuntien talous on vaikeuksissa vuosia, jopa vuosikymmenen. Laskua tulee isosti, joten rahan osalta on oltava tarkkana.

Olisikohan mummovihaan syynsä siinä mummojoukossa joka piutpaut välittää ohjeista. Harmi että heidän takiaan yleistetään kunnon kansalaiset.

Miten on mahdollista ettei kotihoidon työntekijät käytä maskia asioidessaan asiakkaidensa luona. Eivätkö työntekijät tiedä että virus leviää myös oireettomilta ihmisiltä siis myös työntekijöiltä vanhuksiin. Ihmettelijä