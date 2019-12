Estarit: Joutsenon terveyskeskuksessa hyvä ja nopea palvelu, ei tarvitse jonottaa, eikä käyttää kyynärpäitä.

Juuri noin, Eksoten toiminnan on lähdettävä entistä selvemmin asiakkaiden tarpeista.

Eksote on syvältä. Tää hoitsu vaihtoi alaa.

Keskustajäähallin hinnalla voitaisiin palkata Eksoten pois potkittavat 100 työntekijää 15 vuodeksi. Kumpi on tässä tilanteessa tarpeellisempi?

Hitler kiihotti 80 v. sitten kansanryhmää vastaan. Nyt samaa tekevät Suomessa perussuomalaiset kansanedustajat. Historia unohdetaan.



On se kumma kun aina juhlapuheissa työntekijä on yrityksen tärkein voimavara, mutta palkkaa oltaisi aina valmis alentamaan. Tyytyväisellä työntekijällä on palkka, jolla tulee hyvin toimeen.



Ei ole Eksotelle kunniaksi seisottaa tunnin verran vanhuksia jonossa influenssarokotukseen! Nöyryyttävää!



Joutsenon terveyskeskuksessa hyvä ja nopea palvelu, ei tarvitse jonottaa, eikä käyttää kyynärpäitä. Hienoa. Nuori eläkeläinen