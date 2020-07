Estarit: Imatralla on villi meno öisin – Mopot ilahduttavat kovalla metelillään, missä ovat vanhemmat?

Pihaltamme poistettiin kaunis juhannusruusu-pensas! Kuulemma vieraslaji! Ketä häirinnyt? Ainoa koriste oli pihalla. Mitä on järkeä sitten koko "pelastakaa pörriäiset" -propagandassa? Missä logiikka on? Ihmettelevä kansalainen

Suomessa on yksi puolue joka on toistuvasti muistuttanut työperäisen maahanmuuton olevan osa halpatyövoiman hyväksikäyttöä. Mm. pääministeripuolueen edustaja kuittasi asian sillä, että meillähän on ammattiyhdistysliike joka on neuvotellut työehtosopimukset.

Jotkut eivät näköjään tiedä että vilkun käyttö ennen kääntymistä on laillista ja suorastaan suotavaa.

Imatralla on villi meno öisin. Mopot ilahduttavat kovalla metelillään. Missä ovat vanhemmat. Minkäänlaisia sääntöjä ei noudateta ajetaan aamutunneille. Pennut kuriin ja mopot takavarikkoon.

YLE-veroa eivät maksa kaikki, se ei ole tasavertaista. Maksukortin taakse koko YLE.

Liikuntatoimi, mallia kenttien, pururatojen ja ranta-alueiden hoitoon Myllysaaresta, koko kesän ollut tekemisen meininki.

Tilastoja pöytään: miten pakolaisten kotouttaminen on onnistunut? Kuinka moni on työelämässä ja montako on jäänyt sossun elätiksi? Alaikäiset on lähetetty "syötiksi", jotta perhe pääsisi maahan.

Kiitos Lappeenrannan kaupunginsihteerille pitkäaikaisesta työstä kaupungin hyväksi. Lappeenrannan asukas

Miksi valtioneuvosto käyttää vain yhtä näkökantaa olevia lobbareita tasa-arvoohjelman valmistelutyössä? Toteutuuko silloin tasa-arvo?

Jos maalla asuminen lisääntyy, myös joukkoliikenteen pitää kasvaa. Ympäristöarvot ovat erittäin tärkeitä.

Kun katsoo ihmisten liikkumista, ostosten tekemistä ja viihtymistä niin LPR:n keskusta on vankasti Ison-Kristiinan ympäristössä ja se on hyvä.

Minkälaista väkeä nämä siivousalan hyväksikäytetyt ovat? Samassa asemassa kuin rakennusalan vastaavat? Onko näillä kaikilla työnantaja jossakin muussa maassa?

Tosi on, Oleksista lähti kaupungin keskustan tappoliike. Sitten kadut ja liikenne, ennen muutoksia selkeä ajojärjestys, sekotettiin hullun lailla. Tässä tulos.

Paavo Arhinmäki sen keksi: ostetaan 60 hävittäjää velaksi eli ilmaiseksi. Eihän valtion velkaa tarvitse maksaa takaisin. Näin julistaa Paavo A.

Eksoten hallintoon poliittisesti nimetyt henkilöt ovat tehtäviinsä epäpäteviä. Nyt valtuustoa koulutetaan kuin Kulmunia konsanaan. Vaan kukapa maksaa kalliin koulutuksen?

Pakolaisen jalkaan ei tulla pantaa laittamaan se laitetaan suomalaisen miehen jalkaan uuden tulevan seksuaalilain myötä.