Estarit: Olisiko aika Etelä-Karjalassa palata Saimaan kaupunki -ratkaisuun?

Juhani Kylliäinen ja muut lehtensä myöhään saajat. Ottakaa käyttöön lehden digiominaisuus ja jos teillä ei ole valokuituliittymää, tilatkaa se heti. Paperilehti joutaa sitten kalan kääreeksi.

Näyttelijäyhdistys hoi! Jotkut epämiellyttävätkin asiat kuuluvat asiaan nimeltä työ.

Upeat Ulla-Maija Järnstedt ja Ari-Matti Hedman Hiljaiset sillat-esityksessä. Hienoa, koskettavaa teatteria Imatralla.

Turvallisessa maassamme osaavat ihan kantasuomalaisetkin raiskata ja paloitella lapsiaan. Lintukoto on jäänyt jonnekin 50-luvulle.

Venäjän suurlähettiläs tarkoitti varmaan Ukrainan joutuvan piakkoin Venäjän provokaatioiden kohteeksi.

Vuosikymmeniä työtä tauotta ja siitä huolimatta tämä valtio tappaa kaikessa rauhassa yksinasuvan eläkeläisen nälkään. Eläke ei yksinkertaisesti riitä elämiseen. Päättäjät hävetkää ahneuttanne.

Onneksi näyttää järki pikku hiljaa palaavan kaupungin päättäjien päähän Huhtiniemen leirintäalueen osalta. Toivottavasti ei liian myöhään.

Vielä on parannettavaa. Kansanedustajien verottomat kulukorvaukset verolle ja nuo älyttömät km-korvaukset pois kokonaan. Muidenkin on käytettävä yleisiä kulkuneuvoja, kuten he ohjeistavat.

Kepun puoluesihteeri kertoo, että kannattajia on kadonnut katsomoon eniten Itä- ja Pohjois- Suomessa. Minkähän takia kepu on karkottanut äänestäjänsä?

Rannio pistäköön stopin teatterin rähinöille. Kaikille työvelvoite. Uudet tulijatko tekevät eniten töitä ja työsuhteiset pienissä osissa? Jos kaikki työsuhteet määräaikaisia olisiko riitoja?

On se vaan käsittämätöntä, ettei kouluruoka maistu. Ainahan sitä voi mennä lounaalle lähiravintolaan syömään ”kurmeeta” omalla rahalla. Ennakkoon ilmoitus koulussa syöjästä,niin ei tule hävikkiä.

Käykääpä hyvät ihmiset vertailemassa sähköenergian hintoja Energiaviraston sivuilla. Kannattaa varmasti ainakin Lappeenrannan alueella!

Minkähän puolueen miehiä tämä ministeri Kai Mykkänen oikeasti on? Veikkaan vasemmistoliiton tai vihreiden stalinistien vai olisiko vuokrattu peräti venäläiseltä kokoomuksen veljespuolueelta?

Ihanaa, nenäkkäiden ajoharjoittelurata aukeaa! Luvassa paikallista haitarimusiikkia ja pienimuotoista katsastustoimintaa.

Miksi Saipan pelaaja ei pelaa vaan on pelaavinaan. Palkkaakin voi sitten olla maksavinaan. – PL.

Hengettömiä nuo Saipan valmentajat, kun eivät osaa nostattaa Saipan pelaajaa. Vain odottavat pelokkaana, kun pitäisi nostattaa rohkeutta ja yksilöpäättäväisyyttä.

Vielä ehtii haudata vainajat vanhaan hintaan. Ensi vuonna hautaus kallistuu.

Saipa aloitti näköjään itse sähköpostitse hallin lobbauksen läpinäkyvine "gallupeineen".

Persujen oppi on, että kun käytät mitä härskeintä tapaa esiintyä niin pääset kuviin. Tavio olisi voinut mennä heiluttelemaan natsilippuja eikä siemailla linnan boolia itsenäisyyspäivänä.

Ne on nyt ne eurooppalaiset arvot sellaiset, että tappajat ja raiskaajat saavat mellastaa täällä ja poliisi laastaroi sitten vasta jälkeenpäin!

Olisiko aika Etelä-Karjalassa palata Saimaan kaupunki -ratkaisuun? Nyt olisi aika yhteisen tavoitteeseen, ennenkuin ollaan todella kuralla.

Cheerleaderit treenaa innolla päästäkseen esiintymään. Nuoria ja reippaita tyttöjä on kaikenikäisten kiva katsoa ja ihailla. – Me too like it

Bussilla pääsee myös Kisapuistoon!

Teatterilaisten riitely syö uuden tulevan johtajan kannatusta ja kunnioitusta! Tilanne johtaa siihen, ettei enää ole järkeä ylläpitää verovaroin laitosteatteria!

Tuli taas median pääkaupunkikeskeisyys räikeästi esiin katsoessani Telia-tv:stä Hifk-Saipa-peliä. Selostajat ja studiohöpöttäjät puhuivat koko ajan Hifkin ongelmista.