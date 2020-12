Estarit: Miksi harata rokotusta vastaan? Tässä elämässä pitää ottaa vastaan kaikki minkä ilmaiseksi saa

Hyvät jalankulkijat ja pyöräilijät, älkää painako valonvaihtonappia, kun kuitenkin menette punaisilla, autot sesovat tyhjäkäynnillä turhaan!

Ainonkadulta ja Arboretumista kaadetaan puut. Lappeenranta, Euroopan vihrein kaupunki?

Alkaa jo tympiä katsoa 16 kertaa illassa, kun rokotepiikki painuu käsivarteen.

YleRadio Suomen päiväohjelmaan kuuntelijan toiveet. Iäkkäätkin voi toivoa, kun valvovat – lapset myös! Kiitos! Musiikkiin tasa-arvo vanhasta vaavaan!

Mistä tietämättömyydestä ja faktoista piittaamattomuudesta tämä rokotusvastaisuus oikein kumpuaa! Jo 1700-luvulta lähtien, isorokkorokotuksista alkaen rokottamalla on pelastettu lukematon määrä ihmishenkiä. Haitat minimaalisia hyötyihin nähden.

Hei mersukuski joka yritit väkisin ajaa päälle suojatiellä Kimpisessä keskellä päivää ja tööttäsit vielä perään. Olisiko asenteessa korjattavaa?

Miksi harata rokotusta vastaan? Tässä elämässä pitää ottaa vastaan kaikki minkä ilmaiseksi saa.

Työuupumus menee ohi kunnon levolla ja ulkoilulla. Nyt hoitajat ovat keksineet paremman tavan eli haluavat hoitaa sitä rahalla. Kuullostaa oudolta ammattilaisen suusta. Vivahtaa kiristykseltä.

Säilytetään hopeapajut. Tehdään jalkakäytävä terassina veden päälle, lautapinnalla kuten vastarannallakin. Asvaltti jää pyörille. Kaikki tyytyväisiä.

Onkohan arboretumin länsilaidalla vielä se monihaaraiseksi puuksi kasvanut pähkinäpensas?

K.N.

Miehet hoi, kauppojen ovella on juuri roiskaistava ns. "aivolima", tyhjentää nenä, syljeksiä, olette ällöjä tuollaisella käytöksellä. – Hup, pup, pup

Silmäpolille mennessä iso osa hoitajista ilman maskia! Ja Kourulan K-marketin asiakkailla ei maskia juuri kellään!

Kai se Baltzarin arvonimi otetaan pois? En usko että muut kulttuurineuvokset arvostavat, että joukkoonsa kuuluisi tuollainen tyyppi.

Mitä enemmän rokotusvastaisuus kasvaa, sitä nopeammin minä pääsen piikille.

Eikö seurakunta voisi ilmoittaa mistä Kauneimpia joululaulut -vihkosia voisi noutaa kotikäyttöön, kun niitä on joka seurakuntaan tullut satamäärin.

UPM:llä kalliita työtekijöitä tai matikka hukassa, säästöt 130miljoonaa. Ja 80 henkilö. saa potkut yt:ssä. Tekee 1,625 miljoonaa/henkilö! Joku mättää yhtälössä.

Kiljunen ja muut kansanedustajat, ei voinut tulla teille yllätyksenä, että sote-kiinteistöjen myynnin rajoituslaki tuli voimaan marraskuun alussa. Miksi ette olleet hereillä ja toimineet ripeämmin sairaalan myymisasiassa!

Ei Eksoten 30 miljoonaa ole mihinkään hävinnyt. Palkkasäästöt on sijoitustileillä. On helppo ottaa käyttöön. Työntekijä on palkkansa ansainnut.

Tämä halliasia osoittaa, miten tärkeä se oma ääni vaaleissa on. Meitä ei nytkään ole kuultu ollenkaan. Ihan sama, mitä ajattelette sijainnista ja kymmenien arvokkaiden puiden kaatamisesta.

Mitenkähän koronarokotukset onnistuu kun tavallisen flunssarokotteenkin rokotteet loppuivat heti alkuunsa?

Minkä takia suurin osa lähi- ja paikallisliikenteen bussikuskeista ei käytä maskia? Vain muutama käyttää. Heidän pitäisi ehdottomasti pitää maskeja.