Estarit: Nyt mietintämyssy päähän siellä SaiPassa

Suomalainen kitupiikki ostaa kiinalaista, kun se on halpaa. Se on niin yksinkertaista.

Eksoteen terveisiä. Olen 83 v ja odotan koronarokotetta, mutta en Astra Zenecaa.

Maskinaama

Hallituksen energiapoliittisen linjauksen mukaan lämmitysturvetuotantoa on alettu ajaa alas ilman, että mitään korvaavaa on esitetty tilalle. Se on merkinnyt mm. hakkeen kysynnän kasvua niin, että ollaan ajauduttu venäläisen tuontihakkeen varaan. Maatiloilla, jotka ovat siirtyneet hakelämmitykseen on nyt edullisinta polttaa kauraa.

Vein kenkiä ja tohveleita kierrätykseen. Oli mammuttirekka osittain edessä. Kiersin, sain hyötyliikuntaa!

En MTV3:a katso niin kauan kun siellä näkyy Jarppi ja duudsonit kavereineen! Jurppi!

SaiPa. 31 peliä on nyt pelattu, 11:sta ottelussa tehty vain yksi maali, neljässä ottelussa nolla maalia. Eli huonoimmillaan 15 ottelua 11 maalia. Nyt mietintämyssy päähän siellä.

Onkohan korona Luojamme sordiinonappula valtavaksi paisuneelle matkailuvillitykselle? Ei ainakaan evankeliointi motiivina liene monenkaan mielessä kaukomailla.

Kuka olisi vaihtoehto Putinille? Kuka tahansa vellihousu ei sitä maata ja kansaa pysty pitämään kurissa.

Samaa mieltä, että työssäkäyvät pitäisi rokottaa ensin, jotta saadaan maa jaloilleen. Me eläkeläiset voimme rauhassa ulkopuolen odottaa vuoronamme.

Mikä helkatin vaikeus päättäjillä on aikaansaada sellaiset lait, mihin sisältyy pakko tämän ja tulevien pandemioiden aikana. Tässä on edettävä enemmistön ehdoin, ei vähemmistön tahdon mukaan.

Mitähän se pieni mies bunkkerissaan miettii, kun viranomaiset hänen käskystään hakkaavat omia kansalaisia kadulla?

Ortodoksiselle hautausmaalle menevä polku täytetty taloyhtiön lumista Rakuunamäellä.

Kymäläinen vaihtaa maisemaa, koska sössivät kunnanjohtajan valinnassa. Nyt tullaan sössimään Lappeenrantaan. Apua!

Metsähallitus tiedotti viime viikolla, että vuosina 2001–2020 on verkkoihin hukkunut 53 norppaa. Kun norppia on syntynyt vuosittain 50–85 niin kuinka MH ilkeää ilmoittaa, että norppia on n. 430. Kahdessa kymmenessä vuodessa on norppia syntynyt yli 1000 kpl. Rehellisyys kunniaan.