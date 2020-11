Estarit: Onko Suomessa miehet kuolemassa sukupuuttoon. Ei näytä enää nimityksiin riittävän

Taas on Eksoten pahvipäitä viety ... Miten on mahdollista, että palkkarästien korko on 18.5 %. Joku toimittaja voisi selvittää, mikä on korkojen osuus kokonaissummasta?

RaakaRoki

Meillähän on vallassa machiavelliläiset ruhtinaat. Älyllistä vaan ei eettistä eikä moraalista, jos edes ymmärrät mistä puhutaan.

Eksoten palkkasaatavat, et tainnut tietää mistä kommentoit "en ottaisi rahoja vastaan". Teetkö itse vuosia töitä alipalkalla, saat vähemmän palkkaa mitä KVTES sopimuksessa sovittu. Kyse on palkan korjauksesta, ei mistään koronalisistä.

Eksoten hoitaja

Jahas, nyt on sitten joku valopää kaupungin päättäjistä saanut idean saunamaailmasta! Yksi jo valmis seisoo tyhjänä keskustassa ja uutta pukkaa? Mistä rahat näihin kaikkiin lystipaikkoihin?

Jos Eksote olisi maksanut alunperin palkat oikein, ei tarvis nyt oikoa. Hoitajat palkkansa ansainneet

Onko Suomessa miehet kuolemassa sukupuuttoon. Ei näytä enää nimityksiin riittävän.

On se vaan vaikeeta vetää koira hihnasta paskalle pururadan ulkopuolelle ainakin täällä Karhuvuoressa. Ei oo kiva juosta niiden päälle, väistääkkään ei nää, ku valot eivät yletä maahan saakka!

Ajat muuttuvat, ennen oli suuri paino-arvo johtajan virkaan hakijoilla jos oli upseerikoulu käyty. Nykyään ei vaadita edes sotilaspassia.

Mistä tämä nyt tipahti tämä saunamaailma kaupungin paraatipaikalle. Mikä näitä meidän päättäjiämme oikein vaivaa! Kylpylaitos seisoo turhan panttina ja miljoonamenoja vaan suunnitteilla!

Eksote maksaa työntekijöille kuuluvista palkkarästeistä vain puolet. Ammattiliitot olivat työnantajan kanssa samaa mieltä, ettei työntekijöille tarvitse maksaa heille kuuluvia palkkoja. Vieläkö näille liitoille riittää jäseniä?

Lehtijutussa Hilden tekee lähtöä Puumalasta. Toisaalta näyttäis kuvassa että kääntää kuitenkin takkia.

Puumalan kunnanjohtaja on nousemassa Ruokolahden uudeksi kunnanjohtajaksi uutisessa näyttäis että Hilden on kyllä paremminkin takkia kääntämässä.

Jukka

Ennakkohiekoitus liukkauden torjumiseksi on hyvä, seuraavaksi autot ja traktorit liikkeelle ennakkoauraamaan - unohtamatta reilua suolausta...

Kyllä hävettäisi olla Ruokolahden kunnanpäättäjä, kun kunnanjohtajafarssi jatkuu. Sossujen ja kepun piti saada mieleisensä kunnanjohtaja kepulikonstein.