Estarit: Korjatkaa Fazerin katolla oleva digitaalinen lämpötilamittarin pikaisesti toimivaksi. Ruusuja korjaajalle!

Minkä takia 100-vuotiaan pitäisi ottaa päivät vakavammin? Eiköhän viimeistään silloin voi jo jättää muiden ihmisten mietteet sikseen, ja keskittyä nauttimaan jäljellä olevista päivistä miten parhaaksi näkee.

Suvaitsevaisuutta palveluasumiseen

Ymmärrän itsekin pakkomielteisen liikkumisen ulkotiloissa. Voit aivan hyvin jatkaa erikoista käyttäytymistäsi. Voit leikkiä myös kätyriä!

Kyllä nyt eläkeläisiä "suojellaan" kuin kansallisaarteita, ovathan he ainoat takuuvarmat veronmaksajat. Muulloin ovat ongelmajätettä ja ylikäveltäviä.

Suomella on ollut valmiuslaki ties kuinka kauan. Miksi sen käyttöönotto kesti viikon? Tuona aikana epidemia kymmenkertaistui. Hitaita ovat hallituksen toimet.

Korjatkaa Fazerin katolla oleva digitaalinen lämpötilamittarin pikaisesti toimivaksi. Ruusuja korjaajalle!

Kyllä lyö päättäjillä tyhjää: ensin tyhjennetään koulut, ettei tauti tartu ja sitten kokoonnutaan koululle syömään. Onko vielä lapsia, jotka eivät saa kotona ruokaa

Suomen maatalous pelastaa ruokakriisiltä. Tarvittiin iso epidemia, jotta muutkin yritykset kohtaavat vaikeudet ja samat tulonmenetykset on nyt kaikilla, joista viljelijät on jo kärsineet monta vuotta.

Eksote on järjestänyt vielä ilman oireita olevat sosiaalihuollon työntekijänsä turvaan etätöihin: kaikki menevät normaalisti työpaikalle läppäreineen tekemään yhdessä etätöitä asiakkaisiin nähden. Työntekijöiden lähikontakteja ei lasketa

Minusta Pitääkö olla huolissaan on älyohjelma. Ei se tietysti pärjää näille reality huippuohjelmille kuten Tempparit.

Mikä on karenssi mummolla, joka käy hoitamassa tyttärensä lapset, että yh-äiti pääsee töihin? Miten kauan ystävien tulee kartella mummoa ja mistä alkaen? Mummo on yli 70.

Bisnes on mennyt yrityksiltä ohi, fiksuimmilla yrityksillä on ns. puskuriraha, joka estää juuri tälläiset rahanloppumiset! Turha valittaa nyt.

Jos sinun täytyy käydä laboratorion näytteenotossa, niin tee ajanvaraus! Mieluiten netissä, sillä puhelinlinjat käyvät nyt sairaalassa kuumina. Myös labran tiloissa joudutaan rajoittamaan asiakasmääriä.

Lopetetaan vouhotus koronasta. Petsit sai rajat kiinni, vihreät lentokoneet maahan, kritilliset baarit kiinni, vasemmisto kauppojen hyllyt tyhjäksi, kepu Väyrysen karanteeniin, kokoomus rahahanat auki ja demarit lupaavat taas paljon ja eivät toteuta mitään.

Jos kaikki Pohjois-Italiasta tulleet olisi pantu karanteeniin, niin olisiko kouluja tarvinnut sulkea

Olemme iäkäs pariskunta Lauritsalasta. Me emme saisi käydä kaupassa, mut meillä on naapureita, jotka eivät välitä yhtään eivätkä edes kysele, tarvitaanko jotain ruokaa kaupasta. Ihmiset ovat niin välinpitämättömiä täällä.

Ei riitä, että liiketilojen vuokraajat lykkäävät vuokranmaksuja. Vuokrat pitää jättää kokonaan perimättä poikkeustila-ajalta.

Jäähalli: Sampo-ammattiopiston ja Valtakadun väliin. Hallipaikat sairaalan ja koulun käyttöön päivisin, iltaisin pelaajille. Lähellä urheilukenttä ja -talo, tukevat toisiaan. Pelit käyntiin.

Käsidesi kun on loppunut, niin Lauritsalan apteekki valmistaa nyt itse 100ml pikkupulloja 6,90 e pullo, kiskurihinnat, Eikö apteekin tulisi olla mukana tautia torjumassa ja unohtaa taloudellinen voiton tavoittelu?

Veiterän johtoa joukkueen kehitys (SM hopea) ei tyydytä, mutta on se hyvä, että SaiPan kehitys ilmeisesti johtoa tyydyttää!

Uimakoppien sulkeminen on kaupungin linjan mukaista. Huhtiniemen kuntoportaiden ympäristöön on koko talven viritelty barrikadeja estämään autoilla alueelle tulo puolta kilometriä lähemmäs. Kaupungin motto: Asiakas on aina väärässä.

Kohta on Vappu ja satanen taskussa.

Nythän olisi hyvä tilaisuus tukea palveluita tarjoavilta yrityksiltä lahjakortteja sekä euroja, ostamalla jo nyt ensi kauden kausikortteja!

Toimittajat lietsovat paniikkia Suomeen.

Kuinkahan moni Venäjällä tankannut on ollut karanteenissa 14 vrk? Ja tankkauksen vois kieltää jatkossakin, Suomi tarvitsee nekin eurot!

Tehkää kotona opiskeleville lapsille ruoka valmiiksi edellisenä iltana. Ruuan lämmittäminen kotona mikrossa ei ole kouluikäiselle ylivoimainen tehtävä.

Mie ko olin kouluiäs, niin äidin antamilla eväsleivillä ja maitopullolla piti selvitä miun koulussa ja isän metsätöissä.

