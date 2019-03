Estarit: Saimaan kaupunki on edellytys alueemme selviytymistaistelulle. Nyt tarvitaan yhteisöllisyyttä ja rohkeutta

Miten on mahdollista, että kun energiasäästö- ja led-lamppujen ansiosta sähkön kulutus on pudonnut kymmenesosaan hehkulamppuajoista, niin sähkölasku on kolminkertaistunut?

Saimaan kaupunki on edellytys alueemme selviytymistaistelulle. Nyt tarvitaan yhteisöllisyyttä ja rohkeutta.

Miten Eksoten 16 miljoonan euron alijäämä uutisoidaan 10 miljoonan alijäämänä?

SDP.n Antti Rinne ei oikein tunnu osaavan päättää laitetaanko maidolle ja lihalle vero. Hänen mielipiteensä on kuin tuuliviiri. Vaihtuu mielipiteiden mukaan.

Hyvätuloisten kätyri kokoomus pois vallasta. Se on ainoa keino lopettaa tavallisten ihmisten kyykyttäminen.

Meillä on biojätekompostori. Biojäteastia jäi tarpeettomaksi. Laitoimme siihen ison muovisäkin ja keräämme kierrätettävät muovit.

Suomessa autoilee koko ajan tuhansia kotihoitajia! Ilmasto kärsii, kaakossa myös? Vanhainkodit takaisin, ajoralli pois, hoitajat jaksaa, kaikille hyvää!

Jos Vaalimaa-Lappeenranta-tielle halutaan lisää liikennettä, suunnitelkaa ensin meluvalleja asutuksien lähelle. Paljon taloja on ihan tien varressa, nyt jo meteli haittaa asumista.

Yle Radio-Suomi muistitalkoisiin soittamalla vanhaa, muistikuvia tuovaa kotimaista musiikkia pitkin päivää yhteiseksi terveydeksi, iloksi. Yöllä nukuttaa.

Pikisaaren uudet talot tarvitsevat paljon autopaikkoja, vieraillekin. Kadunvarsilla ei ole P-ruutuja kaikille nytkään. Puistojen reunaparkit tarvitaan.

Ylen vaalitoimitus teki ison mokan kirjoittaessaan 25.3. TV:n taustakuvan tauluun sosiaalidemokraatit kahdella aa:lla. Tiedoksi, vain että puolue itse käyttää nimeä sosialidemokraatit.

Lama-Antti lupaa yhtä ja toista ilmaiseksi, mutta ei muista kertoa veronkorotuksista.

Reissaavatko nämä ministerit valtion autoilla vaalityönsä? Miksi vaalituki on verotonta tuloa, kun alamaisilta vero menee joka sentistä?

Kyllä näkyy kokoomusministerille kelpaavan äänet idästä, vaikka nimi komeilee helikopterilobbauksessa. Vielä lisäksi huonomuistinen tyyppi, kun ei muista kuka kiinteistökauppa-asioita on ajanut.

Jos kirjoittajat kuuntelisivat, mitä SDP:n puheenjohtaja ja muut oikeasti sanovat, niin ei tarvitsisi estareissa itseään nolata.

Savonlinja taksien hillotolpalle! Vie viimeisetkin asiakkaat lentokenttäkuljetuksillaan.