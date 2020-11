Estarit: Arvoisat kauppiaat: oville portsarit jakamaan maskittomille käsidesiä, kasvomaskit kaupassa oloajaksi. Roskikset ulko-oville. Kiitos. Kaikille hyväksi

Kannatan hyvää ehdotusta siitä, että Lappeenrannasta olisi suoria lentoja lappiin, ei tarvitsisi Vantaalta ottaa vauhtia.

Arvoisat kauppiaat: oville portsarit jakamaan maskittomille käsidesiä, kasvomaskit kaupassa oloajaksi. Roskikset ulko-oville. Kiitos. Kaikille hyväksi

Taksien turha valittaa kun kilpailu ja muut yrittäjyyteen kuuluvat asiat koskevat myös heitä. Yrittäminen on joskus riski. Tasapuolisuutta kaikkien yritysalojen kanssa.

Joopa, näinhän se sitten meni. Toivottavasti Eskote rehellisesti ilmoittaa, miten palkkarästit kupataan kuntalaisilta. Samoin miten palkanmaksun myöhästynyt jumalaton korko haetaan virkamiehiltä.

Miten se nyt voi olla mahdotonta, ettei koronapositiivisia saada karanteeniin. Pitääkö sekin määrätä pakolliseksi, valvotuksi ja asianomaiselle maksulliseksi. Ei sana näköjään kasvata vastuuta.

On siinä järjenjuoksu, että Eksoten töppäilyt olisivat muka demareiden vika.

Kaupassa selkeät ohjeet turvaväleistä ja lattiassa merkinnät. Kun rohkenen sanoa tappituntumassa oleville, vastaus: tilaa tavarat netistä. Naureskelevat päälle.

Mikä ihmisiä vaivaa? Ei suusuojia mummoillakaan, eikä turvavälejä noudateta?! Korona ei ole pikkuflunssa!

Kukahan onneton on saanut ahaa elämyksen, että jalkakäytävät ja pyörätiet tulee ennakko hiekottaa tällä karseella sepelimurskalla. Pitkä aika on ootella kevättä, että se harjataan pois! On tainneet rengaskauppiaat käydä loppaamassa!

Kyllä oli mieltä lämmittävää, kun SaiPan pelaajat kiersivät täyden kierroksen jäällä voiton kunniaksi. Meitä kannustajia on joka katsomossa, Hieno voitto pojat!

Lpr kaupunginhallitus antoi lentokenttä säätiölle 400 000e. Lentokenttä menisi konkurssiin joka vuosi, ellei tämä maksuautomaatti toimi.

Eksote ottaisitte Kuntarahoitukselta 30 v lainaa osakaskunnat osuuksien mukaan kiinteistön lisäksi takaamaan ? Ei lisähallinto himmeleitä. Loppupelissä palvelujen käyttäjät ja veronmaksajat maksaa. Järki käyttöön jos sitä olisi

Se ns. perusmaski jarruttaa ulospäin meneviä omia pärskeitä, mutta ei suodata tarpeeksi sisään hengitettävää ilmaa, joten viruspartikkelit saattavat tulla läpi. VTT testasi jo viime toukokuussa.

Lappeenrannassa ei julkiselle hammaslääkärille pääse kuin kahden vuoden välein, mutta lentokenttään löytyy rahaa. Kyllä ottaa pattiin.

Kiitos sinulle joka kirjoitit Etelä Saimaa estarit 24.11 että niin kauan koronavirus, olen kanssi täysin samaa mieltä. Jos emme muuta elintapojamme on edessämme tuho.

Erittäin huolestunut