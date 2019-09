Estarit: Eksote voisi aloittaa säästötoimensa raskaasta hallinnosta

Olen paljasjalkainen kaupunkilainen, mutta inhoan lentokone- ym. meteliä. Vielä enemmän inhoan maalaisten haukkumista.

Energiavirasto on pelkkä suojatyöpaikka, valvonta ei toimi. Miten on mahdollista, että siirtohinnoissa on 7 –17 sentin hintahaitari? Samaan aikaan megawattitunti Norjassa maksaa 30 euroa.

Kiitos Etelä-Saimaa pelastussukeltajajutusta. Ehkä parasta ikinä, mitä tämä lehti on julkaissut.

Etelä-Saimaan tv-kriitikko ei ole varmaan nähnyt Punaisen lokakuun metsästystä väittäessään 22.9. ettei ole tehty yhtään hyvää Tom Clancy -filmiä.

Eksote voisi aloittaa säästötoimensa raskaasta hallinnosta, jossa on päälliköitä, esimiehiä, vastaavia, arvioitsijoita toisen perään. Tällä väellä myös suurimmat palkat.

Eksoten nykyisin tekemä ehkäisevä päihdetyö on päällekkäistä kuntien ja järjestöjen työn kanssa. Kannattaa karsia.

Suomalaiset urheilijat ovat hankkimassa vatsatautia Turkissa, jotta saavat tekosyyn, miksi ei kulje ja on huonot housuissa!

Aina kun on kysymys hyväksikäytöstä, puhutaan vain miehistä. Kuinkahan paljon vanhemmat naiset käyttävät nuoria poikia hyväkseen? Olisi kiintoisaa tietää.

Eksoten talousasioista päättävät tahot vastuuseen teoista, rahaa on törsätty typeriin hankintoihin, rantasaunoihin, työsuhdeautoihin, uuteen sairaalaa. Nyt "talous kuralla".

Toivottavasti Eksoten yt koskee myös pomoja ja päälliköitä, joita syntyy kuin sieniä sateella. Hoitohenkilöstöstä jo pula nyt.

Yritys, joka tekee voittoa, repii sen työntekijän selkänahasta ja työntekijän terveyden kustannuksella. Tämäkö on oikein ja mikä on lopputulos?

Eksote laittaa kädet ristiin, että haudan reunalla notkuvat löytäisivät kaveriksi kantturakummeja. Ei menisi rahat turhuuteen.