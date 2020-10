Estarit: Onko kukaan ajatellut, että jäähallin voisi rakentaa maan alle? Vanhoja kalkkikaivoksia hyödyntäen.

Lappeenranta on todella vihreä kaupunki, kun sähkökin on vihreää. Mie olen aina luullut, että sähkö on väritöntä!

Kepun ja demareiden mustahevonen potkii jo pilttuussaan vain Salmisaaren & kumppaneiden peitetarina ontuu.

Pettynyt ruokolahtelainen

Kokoomus on tehnyt eduskunnasta varsinaisen pellekoulun!

Ei missään tapauksessa saa liigakauden 20-21 pelejä saa peruuttaa, homma toimii hyvin, kun noudatetaan sääntöjä sekä turvavälejä!

Eiköhän jäähalli ole todellakin urheilijoita varten! Baareja ja konserttitiloja lienee autiossa keskustassa riittävästi. Nyt järki käteen.

Onko kukaan ajatellut, että jäähallin voisi rakentaa maan alle? Vanhoja kalkkikaivoksia hyödyntäen.

SaiPa fani

Norppia joudutaan ampumaan tulevaisuudessa kun Saimaan sietokyky ylittyy. Käy kuten valkoposkihanhille tai merimetsoille. Antaa luonnon hoitaa kannan suuruuden.

EUssa ulkonaliikkumiskieltoa klo 21-06, kapakat kiinni 1 kk, maalipaikkoja. Suomessa kiistellään kuka sano ja mitä keväällä. Poliitikoilta lähtenyt homma lapasesta. Eikö hävetä?

On meillä oudot lait. Huligaani istuu kadulle ja estää liikenteen kulun. Poliisi tekee työtään ja yrittää saada huligaanin väistymään kadulta. Poliisin toimia tutkitaan rikoksena. En jaksa ymmärtää.

Tänään tuntui siltä että kaikki on niin vastaan. Sitten kävin Prismassa ja totesin että siellä sentään kärrit puoltaa.