Estarit: Terveiset maakuntaneuvos Viialaiselle, minusta yksikin kalastusverkkoon kuollut kuutti on liikaa.

Terveiset maakuntaneuvos Viialaiselle, minusta yksikin kalastusverkkoon kuollut kuutti on liikaa.

Tie 409 Savitaipale-Suomenniemi jättää matkailijalle lähtemättömän vaikutuksen. Tie on niin huonossa kunnossa, ettei tee mieli tulla toista kertaa.

Myisinkö metsääni firmalle, joka jalostaa siitä WC-paperia maahan, joka surmaa omia kansalaisiaan ja myy heidän elimiään elinsiirtoa tarvitsiville?

Miten on mahdollista, että Helsinki voi kustantaa ilmaisen terveydenhuollon kuntalaisille, mutta me muut maksamme maksimikorvauksen hoidosta? Todellinen valuvika kansalaisten tasa-arvossa.

Yksityispuolen lääkärinpalkkioista pitää Kela-osuus poistaa ja lääkärin tuloja pitää arvioida kokonaisvaltaisemmin.

Mitä järkeä on lihottaa yksityisiä terveysasemia, maksamalla palveluista Kela-korvaukset? Kenellä on varaa siellä asioida, sillä on myös varaa maksaa. Kehitettävä kunnallista terveydenhuoltoa.

Kansiareena on viimeinen niitti kaupungin taloudenpitoon. Hinta ja käyttökulut ovat suhteettoman suuria.

Kiitos Jouko Manniselle kansiareenan nostamisesta esille 9.7. lukijan-palstalla! Lappeenrannan keskustaan ei sovellu mammuttimainen hallimöhkäle suurempien kaupunkien tyyliin! Ehdoton ei!

Lisää lääkärien koulutuspaikkoja niin saadaan julkiselle puolellekin ei vain yksityisille hillotolpille. Uusi ministeri avainasemassa.

Ulkoministeri tutustumaan Isis-naisien ja -lapsien olosuhteisiin leirillä.

Rinteen lennokas lupaus pieneläkeläisille on muka vaikea toteuttaa, ei laskutaito riitä. Silloin kun leikataan, osataan kyllä laskea.

Savonlinnan torilla on pankkiautomaatti pienessä kontissa. Samanlainen myös Lappeenrantaan.