Estarit: Lappeenrantalainen kaiken vastustaminen lienee saavuttanut kliimaksin: monitoimiareena on saatu kytkettyä Marian aukioon!

Mlssä ovat eläkeikäisten ihmisten käytöstavat? Kun ryhmän vetäjä puhuu, salissa kuuluu sellainen pulina, ettei kuule hänen puhettaan. Erittäin epäkohteliasta!

Onko kenenkään edun mukaista, että ihmisten työnkuva jätetään tahallaan niin epäselväksi, että juorukellot ihmettelevät ja tekevät omia päätöksiä? Asiat selkenevät,kun on "mustaa valkoisella". Vai onko niin, että kun mitään ei anneta niin ei voi myöskään pois ottaa.

Sinä "jalat ei kulje" tarkoititko potkurollaattoria, mainio kulkuväline? Kysy Prisman pyöräosastolta, he neuvovat mistä löydät toivoo "vauhtimummo".

Jos taidot ei riitä, niin parempi pysyä pois tieliikenteestä. Alinopeus myös vakava tieliikenneriski.

Brexit, oikeammin Brexshit on totta. Mihin sormi pannaan kun Iso-Britannia hajoaa? Jos takaisin pyrkivät, niin hinta on varmasti kova.

SaiPan peleihinhän mennään olutta juomaan. On silloin hyvä, että kotiin pääsee kävelemällä. Onhan jäähalliolut toki pois keskustan kuppiloista.

Lappeenrantalainen kaiken vastustaminen lienee saavuttanut kliimaksin: monitoimiareena on saatu kytkettyä Marian aukioon!

Ukonpuisto on jo hyötykäytössä, siinä on lasten leikkipuisto, ollut siinä jo ties kuinka kauan. Palvelutalot kannattaa rakentaa palvelujen ja hyvien yhteyksien lähelle tietenkin.

Se on sitten ministereillemme ostettu (verorahoillamme) hyvinvarustellut töpselibemarit, on hierovaa istuinta, integr tv-vastaanottoa ym. ym. "eikö teitä yhtään hävetä!".

Onko Lpr:lla varaa rakentaa halli jääkiekolle jota tuskin enää 10 v kuluttua pelataan ainakaan liigassa? Siksi ainoa oikea ratkaisu on tehdä monikäyttöinen halli keskustaan.

Moderni ja järkevä ratkaisu sijoittaa monitoimiareena keskustaan. Liike-elämä, kulttuuri ja urheilu kulkevat käsi kädessä.

On se kumma, kun kouluja ja päiväkoteja suljetaan myös alueilta, joissa on lapsiperheitä paljon ja sitten on kuitenkin varaa suunnitella keskustan muutosta monitoimihallille! Pöyristyttävää!

Väestöennuste on niin huono, että uutta hallia ei ehkä tarvita.