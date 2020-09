Estarit: Sattumaa, huonoa tuuria, vaiko välinpitämättömyyttä. Koronakesän yleisurheilu-, sekä pesäpallokausi lähenevät päätöstään ilman ongelmia. Sensijaan jääkiekossa pelataan vasta harjoitusotteluita, ja jälki on aivan erinäköistä.

Uusi jäähalli on rakennettava Kisapuistoon. Asiantuntijoiden/Seppo Aho laskema todellinen hinta keskustahallille autopaikkoineen on noin 60–70 miljoona. Kaupungilla ei ole varaa uusiin veronkorotuksiin.

Urheiluseuroja kohdeltava tasapuolisesti

Kutilankanava hyödyntää pääsääntöisesti huviveneitä ja Lappeenrannan kaupunkia. Taipalsaari jää maksajaksi. Jos hyötyjänä on koko Etelä-Karjala, niin missä muiden kuntien maksuosuudet ovat?

Sinä joka dronen kanssa tunkeudut toisen pihalle. Etkö tiedä sen olevan laitonta? Kamerasi on myös nähty. Seuraavaksi tulee poliisi luoksesi.

Persut olivat hallituksessa ja myönsivät Kreikalle 1,5 miljardin lainan, kreikkalaisille laivanvarustajille, ilman vakuuksia.

Ei mene kaikkien suomalaisten "kaaliin ja jakeluun", ettei urheilu ja ulkomaan matkailu ole tärkeintä verrattuna kansan terveyteen koronan suhteen. Pitäs hävetä.

SF

Sattumaa, huonoa tuuria, vaiko välinpitämättömyyttä. Koronakesän yleisurheilu-, sekä pesäpallokausi lähenevät päätöstään ilman ongelmia. Sensijaan jääkiekossa pelataan vasta harjoitusotteluita, ja jälki on aivan erinäköistä.

Onkohan Jarvalla Kisapuistoon liian pitkä matka, ku jäähallii pittää tunkee keskustaa ku käärmettä pyssyy?

Onko meillä niin tollo puhemies, ettei tiedä, miten kansanedustajien pitää pukeutua.

Puheenjohtaja vaihtoon

Etelä-Karjala on saamassa 10 miljoonaa elvytysrahaa Kutilan kanavaan. Kuka on valmis hylkäämään sen ja siihen liittyvän työllisyysvaikutuksen?

Kiitos valaisevasta esityksestä Seppo Aho jäähalliasiassa. Toivon, että jatkat laskelman tekoa kertomalla, mihin maksusummaan päättäjien on varauduttava seuraavana 20 vuoden aikana vuosittain pääoma- ja käyttökulut huomioiden. Sitten päättäjät päättävät halliasiasta ja siitä, keneltä se on pois, koska tulothan eivät kasva.

Kouluihin oppiaine/luentoja mielenterveydestä. Asijantuntijat kertomaan selviytymiskeinoista, jos mustat ajatukset alkavat täyttämään mielen, kuinka oppia käsittelemään kielteisiä tunteita.

Äiti

Hallitus avasi rajat 16 maalle. Lapin matkailukeisarit vähättelevät asiaa, Vain raha on tärkeää ei terveys

Kunta aikoo kaavoittaa Kuukanniemeen Kotajärven rantaan tontteja. Nykyinen omistaja haluaa pitää alueen virkistysalueena kaikille. Lemi vie maat väkisin.

On se hienoa, että panostetaan länteen. Mutta se on väärin, että kaupunki on päätöksillään vienyt Lauritsalasta sen hyvän, mitä se kauppalana sai aikaan, kuten lukion ja hyvin toimivan terveyskeskuksen. Lyhytnäköistä politiikkaa.

Kaupungin virkamiesjohdolla ei ole oikeutta määritellä jääkiekkohallin paikkaa! Me maksajat sen teemme! Ja se on halvempi vaihtoehto Kisapuiston.