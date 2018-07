Estarit: Pitääkö meille Helsingin herran käydä sanomassa, että Saimaan matkailumarkkinointi on tyystin hoitamatta. Herätys matkailuväki!

Hieman ihmetyttää miten nyt voidaan palauttaa rajatarkastukset kahden henkilön vuoksi, kun pari vuotta sitten sama ei ollut mahdollista kymmenien tuhansien saapumisen vuoksi.

Olen tunteja poissa kotoa ja kun tulen kotiin, siellä haisee tupakka. Itse en polta eikä asunnossani ole koskaan poltettu. Syy: naapuri istuu aamusta iltaan parvekkeella tupakalla. En voi tilkitä asuntoa.

Jos olisin hallitsija pystyisinkö pidättäytymään laittomasta hyödystä esim. köyhien kustannuksella ja väärien tekojen katselemisesta läpi sormien.

Urheilulähetyksiin kuskataan asiantuntijoiksi entisiä urheilijoita. Kun uran jälkeen ovat näin tietäviä, miksi eivät käyttäneet teoriaa hyväksi oman uran aikana. Ketä kiinnostaa jälkiviisaus.

Pitääkö meille Helsingin herran käydä sanomassa, että Saimaan matkailumarkkinointi on tyystin hoitamatta. Herätys matkailuväki!

Viiden kilon mansikkalaatikko maksoi vuonna 2001 55 markkaa, nyt se maksaa 240 markkaa. Aika kova hinnan nousu euroaikana.

Kallio ja muut matkailuorganisaatiot, menkää ensi viikolla Poriin katsomaan kuinka tapahtumia saadaan kaupunkiin. Samaan aikaan asuntomessut, Suomi Areena ja Pori Jazz. Kaupunki saman kokoinen.

Eikö Lappeenrannan kaupungilla tosiaan ole ammattilaisia kenellä olisi kyky etukäteen neuvotella verottajan kanssa mikä olisi järkevää organisaatiojärjestelyissä. Luulisi verottajan kertovan jos kysyy.

Israelin lentäjät tekevät pommituslentoja Gazaan kun heillä ei ole ilmatorjuntaa.

Taas nähdään kun köyhää Suomea käytetään hyväksi, kun suurvaltajohtajat tulevat, riidelkööt omalla maaperällä asiat kuntoon, talo elää tavallaan, vieraat kulkee ajallaan. Hoitaisivat turvajuttunsa itse eikä sotkisi koko kaupunkia.

MTV:n uutiset 15.7. : ”Poliisilla on hyvä käsitys Joensuun puukotuksista”. Ihanko totta?

Naapurustossa on sitkeitä koiria. Näilläkin helteillä jaksavat haukkua useamman tunnin kun jätetään pihalle valvomatta. Valitettavasti ei vaan jaksaisi kuunnella. -Linnunlaulua kuuntelis