Estarit: Karavaanareille tilapäisparkki Ainonkadun kentän päätyyn – Uimaranta, sauna ja kioskipalvelut vieressä

Onkohan Venäjän rajan kiinni ololla ja Prisman vessojen siisteydellä jotakin yhteyttä?

Milloinkas Savitaipaleen kunta ajatteli laittaa Pappilan rantakahvilan edustan monttuisen tien kuntoon? Vielä on kesää jäljellä, vähän. Monttu auki odotellaan

Valtio tarvitsee kipeästi lisää verorahoja. Olisiko aika laittaa hurjasti saastuttavat vesijetit, isot veneet ja moottorikelkat kunnon verolle?

Kepu on todella paniikissa. Luuleeko puolue, että Saarikko on "kuninkaan tekijä". Mitä Kulmuni oikein on tehnyt, ettei kelpaa jatkoon? Miellyttävä nuori nainen, jolla vielä on paljon annettavaa.

Pallonlahti rehevöityy hyvää vauhtia. Olisko syytä seurata ja mahdollisesti ruopata, ettei kasva umpeen?

Kiitos valkoisen kissan omistajalle. Kissasi juoksee Tirilän- ja Riihimiehenkadun pihoilla ja tappoi jäniksen poikasen. Tapasimme sen itse teossa.

Karavaanareille tilapäisparkki Ainonkadun kentän päätyyn. Uimaranta, sauna ja kioskipalvelut vieressä.

Suuri kiitos Lappeenrannan kaupungille kauniista rantaraitista ja kukkaistutuksista satamassa, juna-aseman lähellä, Helsingintiellä ja muualla. Ilahduttavat lähes päivittäin!

Keneen ne thaimaalaiset metsissä levittää koronaa? Karhuihin?

Anna naapurin olla rauhassa jos toinen ei osoita mitään mielenkiintoa kanssakäymiseen.

Lappeenrantaan Kuopion mallin mukainen jää- ja uimahalliyhdistelmä Sammon paikalle. Sampo Skinnarilaan. Synergiaetuja kaikille.