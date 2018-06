Estarit: Myllysaaren uimaranta kaipaa kohennusta.

Varma tapa karkottaa ystävät on tehdä itsensä tykö tekemisillään ja itseä kiinnostavilla asioilla, ja antaa ymmärtää ettei toisen jutut kiinnosta.

Annetaan Kahilanniemen olla golf-käytössä. Hyvä viheralue ei rakennusmaaksi vaikka tulis monitoimihalli pylvään nokkaan.

Ei aina ymmärrä herrojen ajatuksia. Miksi kesäkonsertit siirrettiin torilta missä väki kokoontuu piirakkakojuille. Ehkä seuraavaksi siirtyy kojut Marian aukiolle.

Miten viet pikkubussilla upseerikerholle porukat syömään, kun nyrkkiä näytetään?

Onko iltasoitto lyhyempi kuin aikasemmin? Kuuluu hyvin keskustaan!

Nyt jännitetään ehditäänkö ennenaikaiset eduskuntavaalit pitää ennen juhannusta?

Kahilanniemi monitoimihallin paikaksi ei ole huono. Golfkentän kattamista suunnitellaan kulisseissa. Rahoittajia jo haetaan 100 miljoonan euron projektille.

Miksi kokoomus haluaa sellaisen soten joka siirtää kansalaisten verorahat isoille kansainvälisille firmoille?

Hyvät vanhusten omaiset ja hoitolaitosten henkilökunta!. Tarkistakaa vanhusten päivittäiset istuma-asennot ja hankkikaa sopivammat säädettävät tuolit ettei päätä tarvitse roikottaa polvissa!.

Sunnuntaina Valkamanrannassa surffailijat saunojien riesana. Vaarallista leikkiä. Eikö aikuiset miehet ymmärrä miten uimarannassa missä lapsia ja aikuisia uimassa toimitaan. Äly hoi!

Myllysaaren uimaranta kaupungin edustusranta! Upea! Mutta kohentamiselle olisi tarvetta: hiekkarannalle uutta hiekkaa! Uimalaitoksen ulkoseiniltä rapisevat maalit ja edustan sementtilaatat rikkinäisiä.

Soten kaatajat, luulette julkisen puolen saavan riittävästi lääkäreitä, vaikka näyttävät suosivan yksityisiä terveysfirmoja. Jos mikään ei muutu niin yksityisfirmat kasvavat lisää.

Onko niin, että kunnanjohtajat eivät saa sairastaa mutta luottamushenkilöt voivat oirehtia eri tavoin ja vaatia vaikka työilmapiiriselvitystä kun eivät pysty tarkastelemaan itseään.

Klemolan järkevä esitys jäähallin peruskorjauksen kustannuksien selvityksestä hävisi 31-18 äänestyksen. Valtuutettujen nimet esiin ja muistiin. Tutustukaa Mikkelin peruskorjattuun halliin.

Ihan hullua, että juoksijat kirmaavat pussit käsissä pentujen jätöksien perässä. Näinkö opetamme tulevaa sukupolvea olemaan roskaamatta? Miten olisi, jos roskaajat itse hoitaisivat tämän työn?

Tutkikaa se kaupungintalon ilmapiiri vaan Heikin kohdalta. Hän se ongelmapesäke on. Savustanu Jarvaa koko ajan. Heikki pihalle!

10 vuotta kestänyt sote-valmistelu on paljastanut poliittisesti valittujen virkamiesten ahkeruuden ja osaamisen tason. Se on hyvin vaatimaton. Lähes kaikki tuotokset korjattavaksi.