Estarit: On se ihme touhua kaupungilta. Veiterä ei saa tukea tekojään kattamiseen. Mutta ostojoukkue SaiPan jäähallihanketta kyllä tuetaan

Valitin monta kertaa Kisapuiston kaiteettomista rappusista, mutta mitään ei tapahtunut. Vasta, kun silmää tekevä näki itse, kuinka ihmiset kompuroivat pikkujouluissa päissään rappusissa, rupesi tapahtumaan.

Lauantaina kaupungin 370-vuotisjuhlista lehtikirjoituksessa ei mainittu mitään tai ollut kuvia Viipurin vieraista. Hienoja tanssi- ja lauluesityksiä. Erittäin kauniit kansallispuvut.

Luomun osuus peltoalasta on noussut 15 prosenttiin. Se on mahdollistanut päivittäistavarakaupassa luomun osuudeksi 2,5 prosenttia.

Polttoaineverotus on Suomessa niin kova, että Venäjällä tankkaaminen on ihan ok. Tien rakentamista Venäjälle on syytä tukea verovaroin, jotka matkat sujuvat jouhevammin.

Vanhuksen pyytäessä apua ja turvaa hän lopettaa pyytämisen, kun hänen pyyntöään ei huomioida.

Etelä-Saimaan jutussa kerrotaan, että varhaiskasvatuksen kysynnän määrä vähenee lasten määrän vähentymisen takia. Miksi ihmeessä isot rahat laitetaan Sammontalon rakentamiseen? Onko järkeä?

Voisalmesta on kaadettu myös puita.

On se ihme touhua kaupungilta. Veiterä ei saa tukea tekojään kattamiseen. Mutta ostojoukkue SaiPan jäähallihanketta kyllä tuetaan. Kumpi onkaan tuonut enemmän mestaruuksia.? – Ihmettelen

Miksi estareissa ei näy kehitysvammaisten ja mielenterveyspotilaiden oikeuksien puolustajia? Eikö kiinnosta kun mopopojat?

Peliriippuvuuden poisto aiheuttaa satojen miljoonien kustannukset veronmaksajille. Alkoholiriippuvuuden poisto toisi tuhansien miljoonien säästön veronmaksajille. Eli kumman saatavuutta kannattaisi rajoittaa?

Kukkuroinmäen biolaitoksen kaasua voidaan hyödyntää jätevesilaitoksen pyörittämisessä. Bioenergia ok.

Käyn tankkaamassa Venäjällä, säästämäni rahat käytän kotimaisiin palveluihin, joista valtio saa veroja. En vie rahoja veroparatiiseihin.