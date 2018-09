Estarit: Säätiedoista ei pääasiassa ole oikeasti hyötyä muille kuin maanviljelijöille, merenkävijöille ja lentäjille

Aamun, päivän ja illan valoisuus tai pimeys johtuu vuodenajasta ja pilvisyydestä. Kellonajasta valehtelu on asia erikseen. Talviaika on Suomen oma aika!

MTK unohtaa ilmoittaa laskelmissaan maataloustuen, mikä on keskimäärin verottomana 40 000 euroa/tila. Se vastaa n. 90 000 euron palkkatuloa.

Miten on mahdollista, etteivät rakennusalan työnantajat noudata työturvallisuus lakia työtapaturmissa. Tapaturmailmoitukset ja -luettelot ovat täyttä valhetta. Samaan syyllistyy myös työterveyshuolto.

Marian aukio on huti. Verorahioja siihen ei saa käyttää. Mikä seuraava hölmöily?

Koirat ne sen kuin hyökkäävät ihmisten päälle ja ostoskeskukset sallivat niiden tulon kauppoihin. Järjetöntä.

Nyt on Eksoten talousongelmat ratkaistu – hoitajat eivät saa enää laittaa kahviinsa talon maitoa ja sokeria! – Minni

Mitä varten vanhainkodit ja kodinhoito on lopetettu. Siellä oli hyvä hoito. Kodinhoitaja kävi kotona auttamassa, laittoi ruokaa siivosi ja kävi lapsiperheissä, kun äiti ja vauva tulivat kotiin ja oli turvana.

Kyllä me suomalaiset nyt verisesti loukkaannuimme, kun Ranskan presidentti ei tykännytkään suomalaisesta kahvista. Ei näiden uutisten toimittamiseen kummoista koulutusta tai palkkaa tarvita.

Tuottajille enemmän korvausta tuotannostaan. Mitäs nämä kauppaketjut sitten myyvät jos tuottajat ajetaan nurkkaan ja maatalous Suomessa loppuu? Puolalaista viljaa ja brasilialaista lihaa vai?

Säätiedoista ei pääasiassa ole oikeasti hyötyä muille kuin maanviljelijöille, merenkävijöille ja lentäjille. Kaikki muu on turhaa vouhotusta. Paljonko hellettä ja paljonko satanut, mitä väliä!

Eikö maajussimaanviljelijät ole jäävejä päättämään maataloustuista? Hehän jakavat kai veroeuroja omille yrityksilleen. Kaikesta muusta säästetään.

Pitkäaikaiset vieraat aiheuttavat närää veden kulutuksesta taloyhtiöissä! He perustelevat maksamattomuutta sillä, että maksavat vesimaksun sinne, missä ovat kirjoilla.

Häpeän, kun tajusin, että sain ruokaostoksista bonusta, jonka markkinavoimat ovat rutistaneet kiertoteitse viljelijöille kuuluvasta osuudesta.

On se vaan kumma juttu, ettei Eksoten kuljetuspalveluita ole saatu millään tavalla toimimaan! Niin asiakkaat kuin kuljettajat, joita on jututettu, ovat tyytymättömiä tähän tilanteeseen!

Teatterin johtajuus on jaettu teatterinjohtajan ja toiminnanjohtajan kanssa. Taloudesta vastaa toiminnanjohtaja!

Hävetkää Lemin taksiautoilijat! Taksin saanti ollut heikkoa aikaisemminkin. Nyt uudistuksen myötä taitaa olla yksi autoilija, jonka saattaa tavoittaa.

Kepu on ihan hiljaa viljelijöiden vastuusta ja korvauksista fosforipäästöistä vesistön sinilevän lisääjinä. Käsi on heti veronmaksajien taskulla, kun sato on heikko. Ei hätäapua vaan vastuuta.