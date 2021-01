Estarit: Kiitos traktorimies Hakalista, kun aurasit pellolle ulkoilureitin!

Venäjä ilmoittaa aloittavansa lennot 27.1. mm. Suomeen. Toivottavasti Suomen hallitus ei anna lupaa Suomen-lennoille. Asiahan ei ole yksin Venäjän päätettävissä. Ei koronaa tänne.

Funkkistalo Lauritsalassa olisi oivallinen paikka taiteilijoille ja käsityöläisille. Siitä vaan seurakuntayhtymä kunnostamaan omistamaansa suojelukohdetta.

Nykyisellä vauhdilla vie useita vuosia, ennen kuin ihmiset sadaan rokotettua kahdesti. Suomessa hallituksen mukaan on "seurattu" taas tilannetta, mutta nyt suuret ja rikkaat valtiot käyttävät kyynerpäätaktiikkaa etuillessaan. 3 viikon jälkeen tulokset ovat masentavia ja ennusteet aikatauluista täysin epärealistisia.

Timo

Tällä viikolla arboretum on ollut pukeutuneena parhaimpiinsa. Nyt on todella nähtävissä, miksi alue on kansanterveyden kannalta huomattavasti parempi ratkaisu kuin joku betonimöhkäle.

Erikoista, että Suomen pääministeri Sanna Marin kutsuu Venäjää demokraattiseksi valtioksi?

Eläkeläiset ovat joustavia työpaikoilla. Eivät vie nuorten työpaikkoja. Nykynuoriso on suurimmaksi osaksi itsekeskeisiä. Esimerkiksi kesäsijainen haluaa saada loman heinäkuussa, jos ei saa, ei tule töihin. Joulu ja juhannus pitää saada viettää vapailla perheen kanssa. Niinhän myös muutkin haluaisivat, mutta työelämässä pitää myös osata joustaa. Sairaanhoitaja vuodesta -94

Laulaakohan Donald Trump keskiviikon jälkeen vaimolleen Tony Bennettin iskelmää "The Lady Is a Tramp"?

Suomi kun on mallioppilas, niin täällä kohta kaikkien kuuluu ajaa sähköautolla. Helsingin olympialaisten aikaan piti maailmalle näyttää, ettei täällä taksit enää aja kanttiautoilla, joten rapakon takaa tilattiin monta sataa autonraatoa. Lieko montakaan ajokuntoista tullut?

Kiitos traktorimies Hakalista, kun aurasit pellolle ulkoilureitin! Kiittäen Tessu ja isäntä

Tuulivoimalle paikka Rautjärvellä Laikon kankaalla, jossa iso myrskyn jättämä aakea laakea. Tuulee hyvin.

Kuntavaalit huhtikuussa! Äänestän, jos saan rokotukset.

Lämmin kiitos Etelä-Saimaan rokoteinfosta tiistain 19.01. lehdessä. Todella kattava tiedote, josta sain vastauksen kaikkiin askarruttaviin kysymyksiin. Kiitos!

Miten vien yksin 90-vuotiaan isäni Isoon-Kristiinaan rokotettavaksi? Yhdistelmä: pyörätuoli ja ahdas parkkihalli!