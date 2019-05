Estarit: Lyijymötikkä pyörässä voi olla se, mikä auttaa liikkumaan fyysisesti sairaita, ei kuormita K-sairaalaa

Todistettu on, että valheella on lyhyet jäljet: Saipa-sopimus löytyi sittenkin Lemin kunnan arkistosta!

Tämän päivän hallitusneuvottelujen perusteella: eka järkevä tekoni oli erota kokoomuksesta ja seuraava on lopettaa kokoomuslaisen äänestäminen. Toivotan onnea valitsemalla ne tiellä. Heippa!

Ensin perussuomalaiset jätettiin tökerösti pois hallitusneuvotteluista ja sitten kyykytettiin istumajärjestyksellä. Älkää välittäkö, tämä kaikki sataa teidän laariin. Myös minun ääneni.

Kumma kun kaahailua Joukahaisenkadulla ei saada kuriin. Auto liikkuu kyllä ilman että tarvitsee ajaa kaasu pohjassa. Saisi vähän ajatella muita.

Paljonko konsulttiyrityksen käyttö maksoi Lemin kuntalaisille? Kallista ajojahtia. Ylittää koko metallitapahtuman kulut.

Kiitokset Teuvo Eskeliselle loistavasta kirjoituksesta, olen tismalleen samaa mieltä.

Mie nii innoissaan käyn joka vuosi Lemin hautausmaalla haravointitalkoissa mut nyt män ohi. Taipaleen seurakunnan nettisivuilla ei tapahtumakalenterissa ollut ilmoitusta.

Äänestys turhaa, kun kepu vaan jatkaa! Vaalit pois ja 50 edustajaa vuodeksi arvalla ja keskipalkalla ynnä päivärahalla!

Pienet on tasavallassa murheet, kun nuorten mopoilu häiritsee. Groomingjengit on paljon hiljaisempia, mutta jälki paljon pahempaa.

Eikö siellä Lemin kunnantalolla ole tehty niitä sisäisiä tarkastuksia luonnostaan?

Vihervasemmistolaisten vähemmistö 76 edustajaa – kahden oppositiopuolueen 77 edustajaa. Siinä sitten apupuolueena keskusta ja kaikkien sylivaavi RKP. Eipä taida kansa tukea.

Lyijymötikkä pyörässä voi olla se, mikä auttaa liikkumaan fyysisesti sairaita, ei kuormita K-sairaalaa. Siinä ekonomiaa

Lippuhan nostetaan aamukahdeksan aikaan. Yksi kiinteistöhuolto nostaa aamu kuudelta Kimpisessä, 9.5. ainakin näin. Täytyisikö laittaa useampi henkilö liputukseen. - Säännöt kunniaan

Proud on positiivinen sana, esim. I am proud if you eli Olen sinusta ylpeä tai iloinen. Pride on negatiivinen ylpeys. - Englanti

Nyt vaan kaikki halukkaat taloyhtiön kokoukseen ja puheenjohtajaksi pyrkimään!

Kykypuolue kokoomus luulee olevansa ainoa, joka ymmärtää talousasioita. Heille se on köyhien kyykyttämistä. ”Työväenpuolue” persut vastustaa kaikkea.

Tästä se Kepun lopullinen alasajo alkaa. Jakautuminen ainakin neljän vuoden sisällä vanhoilliset. Alkiolaiset lähtee. – Mettäläinen

Mikä määrä lasketaan kaupunkien jätevesiä tai hulevesiä puhdistamattomana vesistöihin ja lopuksi mereen? Kukaan ei uskalla kertoa totuutta.

Kylmät väreet kulkevat ja ahdistaa; minä roastan, sinä roastat, hän roastaa...yhdessä roastetaan... Menikö oikein? Apua tarvitaan äidinkielemme säilymiseksi ja pelastamiseksi roastaajien kynsistä!