Estarit: 13.3. Talvisodan loppumisen muistopäivä. Voisiko villavaatteet riisua pois sodan muistomerkeiltä?

Kai Eksote maksaa näille vanhusten päivätoiminnasta irtisanotuille tulospalkkiot?

Lopettakaa välittömästi kaikki Bergamon lennot. Pöyristettävää, Italian kriisipesäkkeeltä lennot kaksi kertaa halpalentoyhtiööltä, siis viikossa. Joka puolella, aina tartunnan saanut ollut Pohjois-Italiassa. Kohta ollaan Suomen punaisin alue. Riittääkö Eksotella paikat ?

Kiitos Eksotelle hammaspalvelun nopeasta toiminnasta! Sain ajan hammaspäivystykseen samalle päivälle. Palvelu oli asiakasta huomioivaa ja erittäin ammattitaitoista. Jäi todella hyvä mieli! JG

Spesiaalietu opettajille, lähes koko Lönnrotinkatu koulujen käytössä. Harmistunut

Kyllä on hieno systeemi, talous per...ään, mutta johtajalle bonuksia ja työntekijöitä pellolle. Vaikka he sen suurimman työn ovat tehneet. Näin Eksotella.

13.3. Talvisodan loppumisen muistopäivä. Voisiko villavaatteet riisua pois sodan muistomerkeiltä?

Toimitusjohtajat ja kuntajohtajat olette ahneita. Nautitte suurta palkkaa ja lisäbonuksia on saatava. Lisää, lisää vaan on saatava. Moraali on teille vieras käsite. Hävetkää kaikki.

Miksi EU ei laita Turkille kauppasaartoa vastareaktiona pakolaiskiristykseen? Kyllä se vaan ihmeesti alkaa vaikuttaa, kun osuu oman maan kansalaisten hyvinvointiin. Kova kovaa vasten.

Könösellä korkeatasoinen kirjoitus: Muraalit yleensä mauttomia. Yksittäisellä maalarilla ei ole ymmärrystä esteettisestä kaupunkikuvasta.

Kun diktaattorit, yleensä miehiä, ja ääriliikkeet pääsevät valtaan, ensimmäiseksi puututaan naisten oikeuksiin. Mieti valintaasi äänestyskopissa.

Jos se jäähalli tulee keskustaan, katson pelit sitten telkkarista. Parkkipaikkaa en rupea mistään etsimään.

Suomi on verotuksen ihana maa, on ansiotulovero, perintövero, alv kaikesta mitä ostat tai teet, Trafin vuotuinen autovero, sähkönsiirtomaksu, vesi- ja jätemaksu ja lienee vielä muitakin... nyt sitten vielä pitäisi saada lentovero, voi hyvä luoja... veroja verojen perään! Pitäisi valtiolla ja kunnilla mennä hyvin.

Tampereen uusi Areena on nimeltään Uroslive. Tasa-arvon vuoksi vanha Hakametsän halli nimetään Naarasliveksi?

Nykypäivän diktaattorit jäävät historiaan hirmuhallitsijoina! Tajuavatko itse?

Miksi sama hoitaja välillä sinuttelee ja välillä teitittelee. Eikö sinuttelu hyvä. Jos jonkun hipiä kärsii varmasti huomauttaa.

Etelä-Saimaan lehtiuudistus taitaa häätää lukijoita pois. Teksti on niin pientä ja vaaleaa, että on vaikea saada selvää. Taidan katkaista kestotilauksen ellei asia korjaannu. 30 v. kestotilaajana