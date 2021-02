Estarit: Pyydetään vaalivirkailijoiksi kaupan kassoja. He ovat kuukausia palvelleet Suomen kansaa ilman koronarokotusta.

Nyt julkaistaan oikein netissä, Imatra kuoleva kylä. Tottahan se on, että lähteepä 6-tietä etelään tai pohjoiseen, aina on muualla paremmin. Imatra ampuu näin omaan nilkkaansa. Viestinnän toiminta on typeryydessään "oikein kansallisihme"

On vaan ihmeellistä, kun suloisessa Suomessamme ei saa enää kertoa ja puhua totuuksia!

Onhan se surullista, että Euroopassa vielä 2000-luvulla Vladimir Putin ja Aljaksandr Lukasenka toimivat kuin keskiajalla. Vastustajat vankilaan.

Koronassa suurin ongelma tuntuu olevan terveydenhuollon kapasiteetti. Vähentäisivät vielä, entä jos tulee oikea iso katastrofi, entäs sitte.

Kutilan kanava lyhentää huviveneilijän matka-aikaa. Herää kysymys, mikä on veneilyn motivaatio, mennään nopeasti laiturista toiseen, vai itse venematka?

Jos tieten tahtoen lähtee ulkomaille ja tuo koronan tullessaan, hänet pitäisi saattaa edesvastuuseen. Sais jo loppua tälläisten hölmöjen paapominen.

Asianomaiset päättäjät odottanevat 1 000 päivittäistä koronatartuntaa, ennenkuin Uusimaa ja HUS alue saadaan uskomaan koronan vakavuutta.

Pyydetään vaalivirkailijoiksi kaupan kassoja. He ovat kuukausia palvelleet Suomen kansaa ilman koronarokotusta. Vaalipäivä on yksi sunnuntaityöpäivä muiden joukossa.

Olen 77 v ohitusleikattu ja pallolaajennettu, astmaatikko syöpäsairas. Miloinkohan on vuoro koronarokotukseen?

Miksi ei kerrota viruksesta parantuneiden lukumäärää? Se on todella suuri. Lopettakaa pelottelu!

Arvon kansanedustajat Kopra,Kiljunen, Kymäläinen ym. Unohtakaa korona. Kannatitte viisumivapautta. Vieläkö olette sitä mieltä?

Heikiltä hyvä kirjoitus. Lappeenrannan ja Saimaan matkailumarkkinointiin kannattaa satsata. Jos vaikeaa, kopioikaa edes Saimaan muiden kaupunkien viime kesän ideat.

Imatrassa on vetoa, toiminta nuorekasta ja asukaskeskeistä. Lappeenranta kankea ja vanhoillinen, ilman mitään kykyä tehdä rakenteellisia muutoksia, kun veroja on helppo nostaa. Milloinha loppuu asukkaat?

Hävettää olla lappeenrantalainen

Valtakunnan päättäjät pitävät muka huolta tasapuolisudesta ja yhtenäisyydestä. Missä on heidän huolenpitonsa eläkeläisten indeksin puolittamisesta muihin indeksitarkistuksiin verrattattuna ?

Milloin tulee kirjoitukset Koskelan paholaisien teoista, jossa ymmärretään ja annetaan anteeksi teot ja ymmärretään heidän pahaa oloa, mihin ei ole puututtu ajoissa. Siis syylliset löytyy muualta kuin paholaisista. Kaikki ymmärtäjät nyt ääneen.

Luulisi,että suomalaiset olisivat todella yli puoluerajojen ylpeitä pääministerin kuvasta arvostetun Time-lehden kannessa. Sitä ennen vain Eero Saarinen kanteen on päässyt v 1923 jälkeen.