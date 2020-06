Estarit: Hesarin kk-liitteen välissä iso ja vaikuttava Saimaa-mainos, ei ollut Lpr taaskaan mukana

Linnoituksen alueen käsityömyymälät ovat avoinna vain klo 17 asti. Edes tunti lisää aukioloaikaa klo 18 asti toisi kesäloma-aikana varmasti lisää asiakkaita. Oven taakse jääneet

Kohta tapahtuu vakava onnettomuus Satamatien pyörä ja jalankulkureitillä mikäli sähköskettilautoja ja polkupyöriä ei saada kuriin, liian suuret nopeudet.

Hesarin kk-liitteen välissä iso ja vaikuttava Saimaa-mainos, ei ollut Lpr taaskaan mukana. Onnittelut muille Saimaan kunnille hienosta mainoksesta ja toivotaan hyviä matkailuvirtoja.

Kirsikkapuisto, lehmusprojekti, festareiden spekuloidut meluhaitat, Marian (tyhjä) aukio, Kaunis Veera -episodi, OP:n talo, ulkouima-allasdebatti, Savon Mafian savustus. Onko meidän kaupunkimme tosi-tv -ohjelma?

Jos kuivatat pyykkisi ulkona saadaksesi siihen raikkaan tuoksun älä käytä hajustettua pesu- tai huuhteluainetta. Myös hajusteherkkä naapuri kiittää. Oiva

Asenne taitaa olla kuulijan korvien välissä. Lpr radiossa aamussa hyvin laaja-alaiset näkemykset asioista.

Todellakin veneiden talvivarasto ei ole satama. Pois vaan.

Italia elää kun demarit, käsi toisen taskussa.

Eksoten hammashoidon ajanvarauksen voisi jo päivittää todellisuutta vastaavaksi vaikkapa näin: Kanssamme ei voi asioda sähköisesti emmekä vastaa puhelimeen. Menkää yksityiselle. Kiitos!

Mikä on tilanne hammashoidossa? Olin odottanut hoitoaikaa kuukausia ja menetin sen karenssin vuoksi. Minulla on tosi paha paro ja hoidollisesti se pysyy aisoissa. Siirrynkö nyt jonon päähän.

Kun Katainen/kok. lahjoitti Himaselle 700 000 rahaa, ei puhettakaan erosta saati ajojahdista. Kun nuori nainen saa mininisteriörahaa itsensä kehittämiseen, alkaa oma puolue ja media kivityksen.

Jos kaupunginlahden pohjukka on niin arvokas niin miksi siinä on vierasvenelaituri paraatipaikalla? Se ok, saunamaailma ei?

Kiitos E-K radiolle 12.6. rauhallisesta aamulähetyksestä, ei ollut meuhkaamista. Tätä lisää jatkossakin. Kiitos etukäteen!

Suomen lipun käytöstä ja käsittelystä säädetään laissa, erityisen tarkasti valtiolipun osalta. Sarviniemen kuvassa kyseessä lipun häpäisy!

Lappeenrannan satamatorille tulisi luonnostaan elämää jos kaupungin byrokraatit sallisivat siellä pottujen, porkkanoiden ja muiden normaalien torituotteiden myynnin. MK

Saunamaailman saamiseks Ossuuskaupalle ehto että purkaavat juoppolaiturin Kaapuntinlahen pohjukast. Eikä ennee mittää siihen!

Älkää kepulaiset vähätelkä fiksua älykästä nuorta naista, joka todella yrittää ajaa maan ja puolueen parasta. Kohta teillä on vain harmaa setäjoukko, jonka sanoma ei kiinnosta yhtään ketään.

Suomen ei tule olla mukana rahanjaossa Unkariin, Puolaan,Tshekkiin ja Slovakiaan ennen demokratian palautusta. Avustusta tipottain etukäteen harkittuihin kohteisiin ja seuranta toteutuksesta.

Ei mitään ilmaista rahaa Italiaan ja Espanjaan ennen kun saavat taloudellisen rakenteen kuntoon.On se vaan kumma,että verotuksessa fuskataan ja sitten huudetaan toiset maksamaan.