Estarit: Kuinka moni asuu Mutkakadun ja Kauppakadun risteyksessä – Minä asun ja näen joka päivä nuo ruuhkat ilta-9:ään asti paikkaan johon monitoimihallia suunnitellaan

Käsi ylös kuinka moni asuu Mutkakadun ja Kauppakadun risteyksessä, minä asun ja näen joka päivä nuo ruuhkat ilta-9:ään asti paikkaan johon monitoimihallia suunnitellaan.

SaiPahan on Lauritsalasta. Miksi Lappeenranta rakentaisi heille miljoonahallin? Kyllä halli mahtuu Lauritsalan maille.

Jos bensalla ja dieselillä ajaminen joskus kielletään niin jatkossa Suomen teillä liikkuu saman verran autoja kuin 50-luvulla

C More mainostaa jääkiekon SM-liigaa. Mainoksessa joukkueilla on kaupunkinsa merkittäviä rakennuskohteita josta se tunnetaan. SaiPalla on vesitorni. Sinne vaan ei kukaan pääse! Miksiköhän?

Eikö asunnoille ollut riittävästi pysäköinti- tai tallitilaa kun Lepolankadusta tuli autojen parkkikatu?

Ilkka Oksman. Kisapuistossa pysäköinti on ilmaista. Voisitko kertoa, mitkä ovat autolla saapuvan katsojan 30 kotipelin pysäköintikustannukset keskustassa?

Tunnen paljon venäläisiä ja heitä kuunnellessa ei taida olla varmaa että he joukolla palaavat ostoksille Lpr:aan. Ainakaan jos Nuijamaan tullissa pitää taas jonotella tuntikausia. Eekoon Punkkisen ei tarvitse enää varjella juustojaan.

Miten Valio ja muu Suomen teollisuus on varmistanut etteivät heidän ulkomaille myymänsä tavarat mene jälleenmyyntiin? Ostorajoitukset käyttöön!

Mikäli areena aiotaan rakentaa keskustaan vastustan sitä. Pidän mielenosoituksen Kansalaistorilla, tuutteko mukaan?

Nuoriso ei ota mitään vastuuta koronan levittämisestä. Humalassa hillutaan uusissa yökerhoissa jonka jälkeen tartutetaan vanhemmat ja isovanhemmat.

Ennen kun esität asiatuntevaa etuosto-oikeus asiasta, perehdy lakiin ja pykäliin, valita vasta sitten kun huomaat että ei jäänyt mitään mistä valittaa.

On itsensä ja muiden pettämistä väittää uuden jäähallin lisäävän kaupunkimme vetovoimaisuutta, kun verotuksen kiristämiselle on paineita velkataakan kasvaessa muutoinkin.

Go Lemi! Ensin irtisanotaan ihmisiä talouden tasapainottamiseksi, mutta nyt ollaan ostelemassa tontteja. Sillä lailla!

Eikö olisi aika keskeyttää venäläisten ydinvoimalahanke Suomessa? Vaan suomettuneilta poliitikoilta ei löydy rohkeutta siihen.