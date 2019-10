Estarit: Dohan MM-kisoissa ei ole suomalaisille sarjoja

Mikä siinä on, että yleensä kaupunkien johtajat ovat siistin näköistä porukkaa, mutta aina joukkoon mahtuu joku epäsiistin näköinen?

Ennen pelkäsin pimeää, kunnes sain Lappeenrannan Energian sähkönsiirtolaskun. Nyt pelkään valoa.

Nyt se aika sitten koitti! Korpelan leipää ei ole! Se oli parasta. Ah' nam, puolikas/päivä. Menetys on suuri. – Ruisleivän (entinen?) suurkuluttaja

Kun tutkailin Taipaleen seurakunnan tapahtumia, niin havaintoni on, että Lemi on jälleen unohdettu. Olisihan täälläkin mukava hiljentyä kirkossa esimerkiksi pyhäinpäivän aikaan. Muualla on jotain.

Nyt ilmeisesti joudun vaihtamaan 25-vuotta vanhan autoni, koska markkinoille on tullut auto, joka "näyttää nopealta jopa pysäköitynä".

Lappeenranta-sopimus on fiktiivinen. Kukaan ei valvo, miten Lappeenranta henkilöstöä kohtelee tai johtaa.

Suomesta on tulossa halpatyövoimamaa. EU:n ulkopuolelta etsitään ilmaistekijöitä. Mitä hallitus tekee, siunaa asian.

Tuli tasa-arvo, miehistä kotiäitejä, mutta yksi asia unohtui. Nämä "äidit" eivät synnytä. Tämä evoluutio on kaikista rajuin.

Kyllä persuja nyt varmaan harmittaa, kun Kuopion puukottaja onkin suomalainen. Eivät pääse kiihottamaan ketään lynkkausmielialaan.

Miten ylpeä saa olla hallituksen tyylikkäistä ja viisaista naisista. Kiitos viisaasta pääministeristä, joka suoraan sanoi, että he ovat tietoisesti valinneet tien eriarvoisuuden poistamiseksi.

Heikki Malinen tienasi miljoonia ja jätti homman. Vastuutonta yritysjohtamista parhaimmillaan.

Dohan MM-kisoissa ei ole suomalaisille sarjoja.

Kai Sauli Niinistöllä on isot turvajoukot mukana, kadut tyhjennetty reitillä ja kaivojen kannet hitsattu kiinni, kuten Trumpin käydessä täällä.

Joku saisi nyt selvittää, mikä megalomaaninen hiilijalanjälki noilla Dohan kisoilla on. Ihan hirveä energiankulutus, varmasti.

Toivottavasti kaikki vasemmistolaisuutta kannattavat katsoivat elokuvan Ikitie, siinä onnelaa kerrakseen. – Juhis