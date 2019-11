Estarit: Pitäisikö lappeenrantalaisilta kysyä huolitaanko me Lemiä?

Suomessa kilpailee hölmöilyn ykkössijasta 2 puoluetta, audimiesten kokoomus ja mersupersut, voi itku.

Jäähallihanke tuhoaisi tuhansilta ihmisiltä asuin- ja elinmahdollisuudet. Herätkää päättäjät!

Ihan oikeestiko wau-efekti keskustan monitoimiareenalle? Entä ne parkkipaikat, siinä otsasuoni pullistuu kun kierrellään parkkihalleja etsimässä tyhjää ruutua.

Lappeenranta haluaa hotellin keskustaan. Onko kukaan miettinyt nyt tyhjillään olevan teatterin tontin ja Keilatalon tontin yhdistämistä? Näin saataisiin iso liikekeskittymä hotellille ja oheispalveluille.

Tehkää ihmeessä rikosilmoitus töhrijöistä vanhalla Prismalla. Samanlaisia töhryjä löytyy varmaan muuallakin Imatraa, saadaan maksaja niillekin.

Kukaan ei ole niin paha kuin eläissä moititaan, eikä niin hyvä kuin kuoltua kiitetään.

Miksi otetaan koira jos ei jaksa lenkittää, minä olin kun suihkusta tullut kun vein sateessa koiran lenkille, koira on lenkitettävä sateella sekä poutasäällä.

Vesteriselle! Valta sokaisee järjen käytön! Jo aiemminkin samaa nähnyt. – potilas

Varissuolla koulussa 90 prosenttia oppilaista muukalaisia ja opetusministeri huolissaan heidän oman äidinkielensä opiskelusta!?

On minustakin kiva lentää etelään halvalla! Mutta tarviiko yhteiskunnan tukea sitä? Lisäksi myös naapurimaan kansalaisia?

Euroopassa 51 valtiota ja 24 niistä pääsee pelaamaan EM-jalkapallon mestaruudesta, suuri saavutus? Ennen pääsi 16 maata!

M-L Vesterinen korvaavaan työhön saikun ajaksi, kuten tavan duunarikin Eksotessa joutuu.

Eksote näyttää esimerkkiä miten henkilöstöasiat hoidetaan ”oikein”. Saisinkohan miekin ”saikkua” kun esimies vit..mainen...

Jos palkansaaja saa 3 000 e puhtaana kuukaudessa palkkaa maksaa se työnantajalle ainakin 5 000 e kuukaudessa! On Lellit, työttömyysvakuutusmaksut, verot, työvaatteet, sairauskulut, puhelimet ym.

Pitäisikö lappeenrantalaisilta kysyä huolitaanko me Lemiä?

Ettei vaan Eksote-ongelman takana olisi muutama nuori, kaikkitietävä ja herkkävarpainen pikkupomo, jotka eivät ole napakkaa ohjeistusta sietäneet.

Suomen potkupallomaajoukkue on kesän 2020 EM-futiksen heittopussi! – En ole pessimisti

Kävin Venetsiassa 90-luvulla ja totesin, että täällä on ryöstöhinnat! Nyt uutisissa, että siellä on katastrof! Tuli mieleen sanonta, jossa ahneella on p*nen loppu!

Kaikki linjamme on juuri varattu... Ei varmaan voi pitää paikkansa, koko perjantai-iltapäivänkö, jätetty automaattivastaaja päälle, kun ei viitsitä vastata tai sit on liian vähän henkilökuntaa.

Vai oikein totuuskomitea nimetään hoitamaan Vesterinen. Tarkastusltk vajaa varajäsenillä. Eksoten koko hallitus vaihtoon. Eksoten entiset pomot ulos hallituksesta. Henkilöstö laitettava ruotuun.

Sotien jälkeen ilmaantui monen uudistilan pihapiiriin terijoensalava ja muutama lehtikuusi. Punamusta isännänviiri lipputangossa vapaassa tuulessa.

Suomalaisen urheilijan suurin tavoite on päästä kisoihin. Niin jalkapallossa kuin yleisurheilussakin.

Ajatella, suomalaiset potkupalloilijat peittosivat Euroopan 4. heikomman joukkueen. Nyt sitä kannattaa kuukausikaupalla vouhkata ja juhlia jo EM-titteliä etukäteen. Kattoareena Valtakadulle!

Kolahtiko Marja-Liisa Vesterisen pää lasikattoon.

Historia on opettanut, että helpompaa on vuokrata Valtionrautateiltä veturi, kuin valita Lappeenrannalle pelastuspäällikkö. Sekoilu on taas alkanut.