Estarit: Kuka tietää. kuinka perinteinen halkolaatikko liittyy nuoren Pave Maijasen varhaiseen musiikkiharrastukseen?...

Päättäjät , palauttakaa Valtakatu entiseen loistoonsa . Kaupunki ei tarvitse autiota kävelykatua , City-käytävä riittää .

Kuka tietää. kuinka perinteinen halkolaatikko liittyy nuoren Pave Maijasen varhaiseen musiikkiharrastukseen? Minäpä tiedän, koska olen ollut asiaa todistamassa 1960-luvulla Lappeenrannassa. Siksi ehdotan, että Paven patsas olisi iso halkolaatikko Keskuspuistossa, jonka kannen alta Pave kurkistaa.

hkarvine

Keskusta pitää kiinni kotihoidon tuesta, koska se on suora tulonsiirto maatalousvanhemmille, jotka voivat olla töissä sekä saada kotihoidontukea.

On tuosta koronasta hyötyäkin, Armilan Terveyskeskus säilytetään. Hyvä päätös!

Jos Vastaamo menee konkurssiin, tulen todellakin kaipaamaan sen helppoa ajanvarausta ja terapeuttien joustavaa työaikaa. Olen ollut Vastaamon terapeutin etäterapiassa esim. klo 19 lauantai-iltana.

Persujen varapuheenjohtaja Laura Huhtasaari on kreationisti, joka luulee Trumpin tavoin, että maailma luotiin valmiiksi n. 5 000 vuotta sitten!

Ihmettelevä

Arto Bryggarelle patsas nyt tai kenelle vaan. Mitä ideaa niitä on kuolleelle pystyttää, kun se henkilö ei sitten tiedä, että niin paljon arvostettiin että patsaskin pystytetään!

Inkeri! Istutaan ihmeessä Paven kanssa keskipenkille! Loistava idea. Puistot, patsaat ja kadunnimet aikansa eläneitä.

Ulla

Kyllä, rikosoikeudellinen ikä 12 vuoteen. Kaikki ketkä murhaavat, tappavat, tekevät ruumiillista tai henkistä väkivaltaa tai kehoittavat sitä tekemään, ovat yläpäästään hyvin hyvin vajavaisia ja mieleltään sairaita. Miettikää asiaa, näin se vaan on, tämä on totuus.

Suurkiitos neliveto Mersun kuskille ja apparille, toivoo pikku-Volvon kuski ja appari.

Oikeudellista ikärajaa ei pitäisi nykyään olla ensinkään, jos on kykenevä tappamaan puukolla, niin pitää olla munaa ottaa tuomiokin. Paitsi Suomen tuomiot on niin lepsuja, että raaka väkivalta rehottaa jo se puoleen. Toisin sanoen, ihmisen henki on puupennin arvoinen nykyään.

Korona leviää! Toisissa maissa jo monta tuhatta rokotettu mikä maksaa? Miksi vanhus tärkeämpiä kuin työikäiset? Vanhuksetko palkkaatte työhön? OMG

Ei Marian aukiolle tarvita parkkipaikkoja, jos joku ei jaksa kävellä niin ei tarvitse tulla, ei joka paikkaan tarvi autolla päästä!

Masa

Pave Maijasen muistoksi sopisi nimikkopenkki Pusupuistoon esiintymislavan läheisyyteen. Voisin kuvitella Paven siihen istumaan musiikkia kuuntelemaan.

ALT