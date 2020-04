Estarit: Korona-aikanakin pitää katsoa tulevaisuuteen – Kutilan kanavan vaikutukset työllisyyteen ja matkailuun ovat mittavat

Olen 10 vuotta pyytänyt ELY-keskusta siistimään Kivisalmenkadun ja Taipalsaarentien liittymän pusikot. Kaupunkia on haettu avuksi, mutta ei löydy sellaisia voimia, joilla saha pysyy hyppysissä!

Kukapa se lie räknänny nuo lentomatkustajain tuotot Lappeenrannan kaupungille? Taitaa olla kovat parkkimaksut lentokentällä. Uskokoon ken tahtoo.

Korona-aikanakin pitää katsoa tulevaisuuteen. Kutilan kanavan vaikutukset työllisyyteen ja matkailuun ovat mittavat. Monet yritykset pelastuisivat.

Mitä teemme 19 ministerillä ja 83 avustajalla kun kaikki pallottelevat asioita toisilleen ja kukaan ei ota vastuuta mistään?

Jos suomalainen työvoima ei kelpaa maatiloille, aloitetaan ostaa sitten vaikka ukrainalaista ruokaa.

Hittolainen, miten löysää on tuo valtion rahanjako. Kyllä peruste pitää olla taudin yritykselle aiheuttama vaikutus eikä mikään innovointi.

Etäopetus hyvä! Etätyöt hyvä! Kaikki liikkumisrajoitukset parasta! Olkoot 31.5 asti! Testejä lisää – hyvä! Ei vielä vapaata menoa! Maltti o ny valttia!

Jossittelu rajoituksista yäk. Virustorjunta jatkuu kauan koko maailma. Vuosi menee pelossa, arestissa. Suomi jatka rajoituksia, ettei uusi aalto tule.

Suljetaan Etelä-Karjala niin mökkiläiset ei tule tänne ja tuo koronaa tullessaan. Meillä kun koronaa vielä niin vähän.

Puhekielessä ärsyttää, jos sä ja jos sä kun -sanonnat. Esim. asiantuntija sanoo miestoimittajalle: Jos sun ehkäisy pettää, sä voit tulla raskaaksi.

Hyvä Röksän kauppias kun hait valitusta Salelle vuokrata kunnantaloa. Teit palveluksen Salelle ja asiakkaille; nyt on hieno upouusi Sale Saarella.

Koronakriisi on paljastanut Suomen poliittisen järjestelmän mädännäisyyden. Laitosten ja ministeriöiden virat jaetaan pelkästään puolueen jäsenkirjan perusteella. Asiantuntemusta – vastuusta puhumattakaan – ei löydy mistään.

Suomi sano: poikkeusolo loppuu, rajoituksia pois. Maailma sano: poikkeusolo jatkuu kunnes rokote, 1–2 vuotta menee; rajoituksia pysyy. Suomi älä tyri.

Koronavirukseen menehtynyt Suomessa n.150 henkeä 33 päivän aikana. Saman ajan "normaalikuolleisuus" on n. 5 000 henkeä. Noin 3 % kuolleista menehtyi koronavirukseen eli 0,003% koko väestöstä.

Saipa huutokauppakeisari sievät eläkerahat viettää lokosta eloa Espanjan auringossa. Eikö ohjelma ole jo menossa laskevan auringon suuntaan? Ei se ole hullu, joka pyytää, mutta miten maksaja?

Valtion velkaraha on löysässä. Pitäisi tukea työnsä menettäneitä ja heidän työnantajiaan. Unelmoida voi parempana aikana. Ei ole hallitus todellakaan ajan tasalla tässä rahan jaossa.

Suomessa kuolee joka kuukausi n. 4 500 ihmistä, eikö tämä koronakuolleisuus kuulu toleranssiin ja ole melko luonnonmukaista. Voisiko ajatella palautumista normaaliarkeen.

Nyt kun baarit ja ravintolat ovat suljettu, niin omistajilla olisi aikaa vaihtaa ne vessojen kauheat bakteerinlevittimet, eli puhalluskuivaimet paperipyyhkeisiin tai kankaisiin pyyherulliin.

Nyt on rattijuopoilla kissan päivät kun poliiseilla taitaa olla liikkumis- ja puhallutuskielto. Näin kuulin et on hyvä ajella ja käydä kaupassa kun ei poliisit puhalluta.

Huolestunut