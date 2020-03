Estarit: Valjastakaa Helsingin tyhjät hotellit matkoilta palaajien karanteenikäyttöön. Takuulla hyödyllistä.

Asiointi Eksoten hammashoitopuolen puhelinajanvaraukseen on "hanurista" kun kaikki kierrätetään Lpr:n kautta. Eikö voisi joka kuntaan päästä suoraan?

Tein hölmön ajovirheen Kauppakadun risteyksessä. Sinä, joka tööttäsit,kiitos, että olit hereillä.

Ei sulettu kouluja aasialaisen aikaan 1957. Meidän luokalla pahimpaan aikaan minä ja 3 muuta terveinä. Silloin paljon lapsia ja ylimääräisiä luokkia perustettiin.

Seurakunta antoi hyvää esimerkkiä sulkiessaan paikat ja rajoittaessaan toimintaansa. Kyllä sitä voi hiljentyä metsässä. Ei seurakunta pelasta koronalta.

Mitähän hyötyä saa Fuengirolassa toimiva radio Finlandia päivittäisellä Suomen terveydenhuollon mustamaalauksella? Onko toimituksella poliittiset tavoitteet?

Valjastakaa Helsingin tyhjät hotellit matkoilta palaajien karanteenikäyttöön. Takuulla hyödyllistä.

Koronasta oli jotain hyötyäkin: Aika ajoi keskustan kansiareenan ohi. Korjataan vanhaa.

Helsingistä saamani tiedon mukaan SaiPa on konkurssin partaalla. Silti hommataan uusia pelaajia. Tieto on jääkiekkopiireistä.

Peseekö Kiina kaikesta vastuusta kätensä vai joutuuko tulevaisuudessa maksamaan "sotakorvauksia"?

Miksi ihmeessä televisiossa kaupallisilla kanavilla hupiohjelmissa ovat toistuvasti samat naamat kyllästymiseen asti. Vaihtelu virkistäisi!

Opiskelija hukkasi joululahjaksi saadun 100 euron lahjakortin Prismaan ma 23.3. Toivottavasti löytäjälle oli yhtä tarpeellinen kuin opiskelijalle olisi ollut.

Nämä "ikäihmisethän" ovat pahempia niskuroijia kuin nykyteinit. Auttaskohan näin korona aikana kunnon sakko heidän piittamattomaan käytökseen.

Mielenkiinnolla seurasin marketissa, kun mummot ja papat tekivät ostoksia nuoren saattajan kanssa. Eikö tämä saattaja osaa ostaa tavaroita ja viedä ne asianosaiselle?

Tirilän varhaisteinien vanhemmat, huolehtikaa ettei lapsenne häiriköi asiakkaita kaupan pihalla. Käytöstapoja opettelemaan.

Miten ihmeessä on mahdollista että Lappeenrannassa on kuntosalit edelleen avoinna normaalisti, kun kaikki muu kokoontuminen on virallisesti kielletty!

Pitäkää orninkia Savitaipaleen kahvittelijoille, vanhempi väki tuskin keskustee turvavälin, 2 m päästä. Jos vaikka huono kuulokin...

Jos helsinkiläinen mökillä sairastuu, niin kolmessa tunnissa omalla autolla kotona, ei rasita meidän terveyspalveluita.

Nyt jos koskaan täytyis miettiä kotikouluja. Kaikki homekoulut purkuu ja oppilaat kotiin sitä myöten.Eli kalliit rakennukset rakentamatta ja homekoulut korjaamatta. Kaikille suomalaisille lapsille kunnon koneet kotiin, ja koulunkäyntiä voi jatkossakin suorittaa kotoa käsin.

Miksi Elisa kiristää asiakkaitaan ilmoituksella, jos ei halua maksullista virusturvaa, katkaistaan sähköposti. Virusturva on netissä ilmainen. Hyvää asiakaspalvelua, kiitos vaan!

Miten suuren laskun maapallon valtiot maksattaa Kiinalla koronaviruksen tehtailusta. Päälle kunnon sakot oppirahoiksi.

Eikö kaupunki vois näin korona-aikana vapauttaa maksulliset parkkipaikat ilmaiskäyttöön, kun maksutolpalla altistuu monella tapaa koronalle ym viruksille. Ja lisäksi jos ParkkiPete tai LappuLiisa sattuu jäämään kiinni laputtamisesta, niin moni unohtaa siinä turvavälin palautetta antaessaan.