Etelä-Saimaa alkaa julkaista keskiviikosta 29. toukokuuta alkaen uudenlaisia Saimaa-aiheisia sisältöjä. Etelä-Saimaa, Itä-Savo, Länsi-Savo ja Uutisvuoksi-lehtien yhteinen sisältöpilotti kantaa nimeä Miun Saimaa.

Uudenlaisten sisältöjen avulla Etelä-Saimaa haluaa kertoa lukijoille ainutlaatuisesta järvestä ja sen ympäröivästä luonnosta tärkeimpiä asioita.

— Saimaa-sisällöt ovat Saimaan äärellä ilmestyville lehdille luontaista sisältöä. Saimaa on meille oivallinen juttujen lähde, ja nyt haluamme panostaa siihen vahvasti. Kun olemme ideoineet Miun Saimaan sisältöjä, olemme huomanneet, että järven aihekirjo on loputon. Julkaisemme kesän aikana paljon Saimaa-sisältöjä, jonka tyyppisiä emme ole aiemmin tehneet, kertoo Etelä-Saimaata julkaisevan Kaakon Viestinnän sisältöjohtaja Pekka Lakka.

Timo Seppäläinen Saimaan alueen maisemien lisäksi sisällöissä nousee esille Saimaan rannalla elävien ihmisten ja yritystenkin tarinat. Kuva Linnansaaren kansallispuistosta.

Sisältöjen kautta esitellään Saimaalla viihtyviä ihmisiä, sen rannoilla vakituisesti asuvia ja vapaa-ajan asukkaita. Myös Saimaan äärellä toimivat yritykset nostetaan esille.

— Saimaa on meille täällä asuville tärkeä, mutta täytyy muistaa, että monella muualla asuvalla on Saimaalla vapaa-ajan asunto. Toki haluamme kertoa myös heille, millaista elämä Saimaan rannoilla on.

Toimituksen kamerat taltioivat hetkiä ja asioita Saimaalta, joita vain harvat ovat nähneet.

Miun Saimaa kutsuu myös lukijoita tunnelmoimaan ja lähettämään kuvia Saimaasta.

— Haastamme myös lukijoita lähettämään meille Saimaa-kuvia. Uskallan väittää, että Saimaa on Kaakkois-Suomen kuvatuin luontokohde. On mukava levittää ihmisten ottamia hienoja kuvia laajaan jakeluun, Lakka toteaa.

Miun Saimaa -aiheiset sisällöt löytyvät keskiviikosta alkaen osoitteesta www.esaimaa.fi/saimaa.