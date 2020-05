Isoja kalaparvia nähdäkseen kannattaa suunnata Vehkataipaleen pumppaamon alavirtaan. Vuoksi nousi uuteen arvoon sukelluskohteena Järven tarina -elokuvan suosion jälkeen. Juttu on julkaistu Etelä-Saimaassa 27.8.2019.

Julkaisemme vapun aikaan valikoituja juttuja Etelä-Saimaan arkistosta. Koronaepidemian vuoksi Etelä-Saimaan toimittajat ovat valinneet sellaisia arkistojuttuja, joista on jäänyt heille hyvä mieli.

Juttu sukeltamisesta lähivesillä on julkaistu aiemmin Etelä-Saimaassa 27.8.2019.

Saimaa on sukeltajille kiehtova kohde, mutta omalla tavallaan myös hyvin vaativa.

— Eihän Saimaa mikään koralliriutta ole, sellainen väriloisto puuttuu. Se on kuitenkin hyvin mielenkiintoinen sukelluspaikka, sanoo Saimaan vesissä kymmeniä vuosia sukeltanut Ismo Marttinen.

Moni etelän lomakohteiden lämpimissä merivesissä sukelluksesta innostunut on saattanut hieman pettyä omassa mökkirannassa, jos on lähtenyt tarkemmin tutkimaan, mitä aaltojen alla on.

— Voi olla, että siellä joku rapu tai matikka pohjassa vaeltaa, eikä näkyvyyskään välttämättä ole kovin hyvä. Saimaa on kuitenkin kiinnostava, kun oppii näkemään lähelle ja tarkkailee pieniä yksityiskohtia. Kyllähän sieltä upeita maisemiakin löytyy, Marttinen opastaa.

Mikko Saareila Jussi Honka nauttii sukeltamisessa erityisesti leijumisen tunteesta. Se on hyvin vangittu tähän Mikko Saareilan kuvaan.

Leijumisen tunne on huimaava

Imatralaiselle Jussi Hongalle sukeltaminen on ennen kaikkia rentoutumista, maisemista riippumatta.

Sukeltaminen ei koskaan ole tylsää. Se leijumisen tunne on mahtava. — Jussi Honka

— Saimaa on hieno paikka sukeltaa, samoin Vuoksi. Sukeltaminen ei koskaan ole tylsää. Se leijumisen tunne on mahtava. Veden päällä elämä on sen verran hektistä, että tuntuu hyvältä, kun siellä pinnan alla ei tarvitse pölistä kenenkään kanssa.

Jussi Honka sukeltaa ympäri vuoden sekä Saimaalla että Vuoksella. Osa sukelluksista liittyy työasioihin, osa on pelkkää rentoutumista. Hienoin vuodenaika Saimaalla sukeltamiseen on Hongan mielestä kevätlavi, kasvavan valon aika.

Hyvinä sukelluspaikkoja Honka vinkkaa Saimaalta Yöveden Ristiinassa, Myhkiön luodot Ruokolahdella Huuhan rannan lähistöllä sekä Onnia-hylyn, joka makaa Koivuluodon lähellä Kyläniemestä etelään.

Näkyvyys vaihtelee Saimaan eri osissa kovasti. Hyvin kirkkaita vesiä löytyy esimerkiksi Punkaharjun Puruvedeltä.

Jos Saimaalla haluaa sukellusreissulla nähdä isoja kalaparvia, kannattaa ottaa kohteeksi Vehkataipaleen pumppaamon alavirta Taipalsaarella. Siellä voi nähdä tuhansien kalojen parviakin.

kai skyttä Järven tarina -dokumenttia kuvattiin Imatralla vuonna 2014. Kuvassa Teemu Liakka lähdössä kuvaamaan Vuoksen rapuyhdyskuntaa. Laiturilla kameraa pitelee Ari Ilola ja taustalla on Marko Röhr.

Vuoksen ravut ja vanha voimalaitos

Ei siellä mikään purjelaiva seiso mastot pystyssä Saimaan pohjassa, vaan aika räjähtäneitä puukasoja ne hylyt ovat. — Ismo Marttinen

Saimaan laskuvesien pääuoma Vuoksi on noussut viime aikoina hyvin suosituksi sukelluskohteeksi. Vuokselle tulee sukeltajia ympäri Suomen ja siitä kiitos kuuluu pitkälti Järven tarina -elokuvalle, johon kuvattiin Vuoksella otoksia rapujen elämästä.

Vuoksen suosituimpia sukelluskohteita ovat rapuhotellit sekä Pässiniemen kohdalla olevat Linnankosken voimalaitoksen rauniot. Voimalaitos rakennettiin 1900-luvun alussa. Sen käyttö loppui Imatran Voiman uuden voimalaitoksen valmistuttua 1929.

Linnankosken voimalaitos purettiin, mutta sen pohjarakenteet jäivät uuden patoaltaan alle. Niiden varjossa viihtyvät isot kalat.

1500-luvulla rakennetun Bullerborgin puulinnan vanhaa sijaintipaikkaa sukeltaja voi etsiä Vuoksella vanhan voimalaitoksen läheltä virran keskiosien vedenalaisilta saarilta.

Myös Vallinkosken hiidenkirnut ovat suosittu sukelluskohde.

Ilpo Leskinen Suvorovin sotakanavien reitiltä etsitään yhä Venäjän 1700-luvun sotalaivaston hyklykyjä. Kuva reittiin kuuluvalta Käyhkään kanavalta.

Hylkyjä löytyy vieläkin

Joillekin sukeltajille esimerkiksi Saimaan hylyt ovat vain puunpaloja pohjassa. Osa sukeltajista on intohimoisen kiinnostuneita Saimaan alueen historiasta.

Hylkyjä etsitään varsinkin vanhoista sotasatamista ja Suvorovin kanavien reitiltä, joka kulkee Ruokolahden Kutveleen ja Käyhkään kanavien kautta Puumalan Kukonharjun kanavaa pohjoiseen.

Hylkyjen etsiminen on pitkäjänteisyyttä vaativaa puurtamista usein varsin niukassa valossa.

— Ei siellä mikään purjelaiva seiso mastot pystyssä Saimaan pohjassa, vaan aika räjähtäneitä puukasoja ne hylyt ovat, Marttinen muistuttaa.

Useimmiten hylkyhavaintojen tarkastussukelluksissa vedetään vesiperä.

Joskus hylyltä vaikuttanut rakennelma onkin ollut kasa vanhoja saunankiukaita. Saimaan rantojen asukkaille järvi oli aikanaan kierrätyspaikka. Kevättalven jäälle kerättiin metalliromua, joka sitten hävisi vuodenkierrossa järven aaltoihin.

Vinkkejä Saimaan pohjassa makaavista hylyistä tulee nykyään sukeltajille paljon. Veneissä on entistä tehokkaampia kaikuluotaimia, joilla pohjan rakennetta peilataan.

Ismo Marttinen Vanha kanto ja tuoretta ahvenen kutua Saimaan pohjassa.

8000 vuotta vanhoja kantoja

Tuhansien vuosien ikäisiä löytöjäkin Ismo Marttinen on Saimaasta tehnyt. Puumalan Lietvedeltä hän löysi esihistoriallisen ruukun palasia.

Useista eri paikoista Suur-Saimaalta on löytynyt puun kantoja, joiden iäksi on arvioitu radiohiilimenetelmällä noin 8 000 vuotta.

Kannot ovat noin 2,5—3 metrin syvyydessä. Ne kertovat omaa tarinaansa jääkauden jälkeisestä ajasta Saimaalla.

Sukeltaminen on jokamiehen oikeus

Sukeltaminen on uimiseen verrattava jokamiehenoikeus; vaikka laitesukeltaminen on vaativa laji ja Saimaan olosuhteet voivat olla kylmyyden ja lyhyen näkyvyyden vuoksi haastavia.

Käytännössä homma toimii kuitenkin niin, että paineilmapullojen kanssa sukeltavat aloittavat harrastuksen kurssin kautta.

Kursseja järjestävät Etelä-Karjalassa seurat ja yritykset. Sukellusseuroja alueella ovat Imatran urheilusukeltajat ja Lappeenrannan seudulla Saimaan norpat. Mikkelin urheilusukeltajat ja Savonlinnan urheilusukeltajat pyörittävät sukellustoimintaa pohjoisemmalla Saimaalla Etelä-Savon puolella.

— Laitesukeltaminen on aina pari- tai ryhmätoimintaa. Jos parista toinen on pinnalla, pitää olla vähintään köydellä yhteys toiseen. Yksin sukeltaminen ei kuulu lajikulttuuriin, Marttinen korostaa.